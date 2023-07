Polacy znowu kupują mieszkania na pniu

Kupujący nieruchomości spodziewają się wzrostu ich cen, dlatego zwiększa się popyt na kupno mieszkań. Deweloperzy mają nie nadążać z wprowadzeniem nowych ofert.

Jak podaje Business Insider, sprzedaje się coraz więcej mieszkań. Kupujący spodziewają się bowiem, że będą one drożeć.

Jeszcze przed wejściem w życie przepisów o Bezpiecznym kredycie 2 proc. z państwową dopłatą rynek mieszkaniowy wszedł w fazę wyraźnego ożywienia. W drugim kwartale - według raportu firmy JLL - w sześciu największych miastach sprzedano o 57 proc. więcej mieszkań niż rok temu. Jest to też wzrost o 35 proc. w stosunku do pierwszego kwartału.

Popyt jest tak duży, że deweloperzy nie nadążają z wprowadzeniem do swojej oferty nowych projektów. W ciągu kwartału wprowadzili oni do sprzedaży ponad 10 tys. nowych mieszkań, a sprzedało się ich ponad 15 tys., co oznacza, że szybko maleje zapas gotowych mieszkań czekających na nabywcę, czytamy w Business Insider.

Zdaniem JLL sprzedaż mieszkań w Polsce wróciła już do poziomu z drugiej połowy 2021 r., kiedy to zaczęły iść w górę stopy procentowe, co w kolejnych miesiącach znacząco ostudziło cały rynek. Teraz ożywia się on pomimo tego, że stopy są znacznie wyższe, chociaż od blisko roku już dalej nie rosną.

Jednak prawdopodobnie głównym powodem wzrostu popytu na mieszkania jest oczekiwany przez kupujących dalszy wzrost ich ceny w momencie, w którym na rynku pojawią się klienci uprawieni do otrzymania rządowego "Bezpiecznego kredytu 2 proc.".

W drugim kwartale wg JLL ceny mieszkań na wszystkich rynkach osiągnęły poziomy rekordowe, przekraczając 15 tys. zł za metr kwadratowy w Warszawie, sięgając 14,7 tys. zł w Krakowie, a w Trójmieście i Wrocławiu przebijając poziom 13 tys. zł za m kw. W Poznaniu średnia cena na rynku pierwotnym sięgnęła 11,5 tys. zł, natomiast w Łodzi to już 9,6 tys. zł za m kw.

