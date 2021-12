Policja apeluje o ostrożność w czasie świątecznych powrotów do domu

Część osób, która wyjechała na święta, na niedzielę zaplanowała powrót do domu. Policja apeluje do nich o ostrożną jazdę i dostosowanie prędkości do warunków na drodze.

"Dzisiaj rozpoczynają się świąteczne powroty do domów. Spodziewamy się wzmożonego ruchu na drogach. Apelujemy o ostrożną jazdę i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze" - poinformowali na Twitterze policjanci, zapewniając, że czuwają nad bezpieczeństwem podróżujących.

Policja zapowiadała, że podczas świąt funkcjonariusze kontrolować będą m.in. prędkość, trzeźwość kierowców i sposób przewożenia dzieci.

