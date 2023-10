Projekt budżetu na 2024 rok przyjęty przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego zakłada deficyt budżetu (tzw. dziura budżetowa) w wysokości 164,8 mld zł. Jak policzyli eksperci z Instytutu Finansów Publicznych, prawdziwy deficyt budżetowy wyniesie jednak aż 112 mld zł więcej.

Raport "Prawdziwy budżet" uwzględnia wydatki z niego wyprowadzone do funduszy będących poza kontrolą Parlamentu, które powinny się - zdaniem jego autorów - znaleźć w budżecie zaprojektowanym zgodnie z zapisami Konstytucji i Ustawy o finansach publicznych. W rezultacie realny deficyt budżetu w 2024 roku to - jak policzyli - niebotyczna kwota 277 mld zł.

To nie jest raport o gruzowiskach, ruinach, dziurach. To nie jest raport o rzekomo "świetnej, wspaniałej sytuacji finansów publicznych". Pokazujemy fakty i liczby. Faktem jest, że deficyt jest wysoki i przed nami wyzwania. Trudne, ale nie niemożliwe do rozwiązania. Jesteśmy chętni do dyskusji jak – skomentował prezes IFP Sławomir Dudek.