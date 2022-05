Polish-Ukrainian Startup Bridge rusza z nową inicjatywą

Polish-Ukrainian Startup Bridge otworzył nabór start-upów do nowej inicjatywy pt. “PUSB for #techfugees”. Dzięki niej ukraińskie projekty zainteresowane tymczasową relokacją do Polski mogą otrzymać m.in. pomoc finansową, czy wsparcie w znalezieniu potencjalnych inwestorów. Rekrutacja trwa do 6 czerwca 2022 roku, uczestnictwo “PUSB for #techfugees” jest bezpłatne.

Inicjatywa dla start-upów we wczesnych fazach rozwoju

- Dla nas, jak dla wielu, wojna w Ukrainie stała się poważnym wyzwaniem, które doprowadziło do zmian w działalności PUSB. Od pierwszych dni zaczęliśmy otrzymywać prośby o pomoc od start-upów, które były już zaangażowane w nasz projekt lub dopiero planowały dołączyć do nas w tym roku- powiedział Łukasz Wawak, kierownik projektu Polish-Ukrainian Startup Bridge.

- To pozwoliło nam dokładnie zrozumieć, czego oni potrzebują i jakiego wsparcia możemy im udzielić. Wtedy zrodził się pomysł na realizację PUSB for #techfugees. Mamy nadzieję, że udział w inicjatywie pomoże ukraińskim założycielom stanąć na nogi i wesprzeć swój kraj w odbudowie już w niedługiej przyszłości - powiedział Łukasz Wawak.

Nowa inicjatywa- PUSB for #techfugees - skupia się na start-upach we wczesnych fazach rozwoju (na tzw. etapie pre-seed i seed), które chcą i mają możliwość tymczasowej relokacji z Ukrainy do Polski lub już to zrobiły.

Demo Day planowany pod koniec roku

Wśród wszystkich chętnych w czerwcu organizatorzy wybiorą 15 zespołów. Przy ocenie zgłoszeń największą uwagę zwracać będą na wpływ na odbudowę Ukrainy, skalowalność biznesu oraz potencjał do rozwoju na rynku polskim.

Wybrani uczestnicy otrzymają między innymi pomoc finansową w wysokości do 10 tys. zł na usługi mentoringowe, zakup towarów i usług potrzebnych do kontynuowania ich działalności.

Dodatkowo założyciele będą mieli dostęp do przestrzeni coworkingowej w Warszawie, pomoc w rejestracji firmy w Polsce, możliwość udziału w szkoleniach i warsztatach prowadzonych przez ekspertów z branży start-upowej i nie tylko.

Pod koniec 2022 roku odbędzie się Demo Day – wydarzenie, podczas którego start-upy z Ukrainy zaprezentują swoje pomysły przed gronem polskich inwestorom i innowatorów.

Celem Polish-Ukrainian Startup Bridge (PUSB) jest identyfikacja najlepszych pomysłów biznesowych, a następnie ich akceleracja w trakcie szkoleń prowadzonych przez doświadczonych ekspertów z Polski.

Projekt prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej finansowany jest z programu Polska pomoc (Polish aid) Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

