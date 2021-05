Politechnik Białostocka będzie współpracować z NASK przy Elektronicznym Zarządzaniu Dokumentacją

Politechnika Białostocka rozpoczyna projekt naukowy we współpracy z NASK przy systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją - poinformowano w poniedziałek na konferencji prasowej. Uczelnia ma pomóc we wdrażaniu rozwiązań usprawniających ten system, a naukowcy korzystać z systemu do swoich badań.

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD) to system opracowany w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Obecnie nad nowym projektem EZD RP dla administracji publicznej pracuje NASK - Państwowy Instytut Badawczy w partnerstwie z podlaskim urzędem.

W poniedziałek władze NASK i Politechniki Białostockiej(PB) podpisały umowę o współpracy i badań naukowych w projekcie EZD RP.

Rektor PB prof. Marta Kosior-Kazberuk mówiła, że projekt EZD jest ważny, bo dotyczy tworzenia i obiegu dokumentów, zarządzania dokumentacją i aktami prawnymi, a przede wszystkim przepływu informacji. "Politechnika Białostocka stara się, aby działalność naukowa odpowiadała na potrzeby społeczne i myślę, że ten projekt jest tego dowodem" - podkreśliła Kosior-Kazberuk.

Dyrektor NASK Wojciech Pawlak powiedział, że NASK bierze aktywny udział w transformacji cyfrowej nie tylko państwa, ale i społeczeństwa. "Nie można tego robić bez partnerstwa, w szczególności bez partnerstwa z ośrodkami naukowymi" - mówił i dodał, że NASK też jest instytutem naukowym. "Każda taka współpraca jest dla nad bardzo ważna, zwłaszcza w sytuacji, gdy rozwijamy tak ważny projekt jak EZD RP" - podkreślił.

Pawlak dodał, że dzięki umowie z Politechniką Białostocką NASK "poczuje siłę, zaplecze ważnego ośrodka akademickiego" w rozwoju projektu EZD, ale też uczelnia pomoże w budowaniu kompetencji cyfrowych.

"Budując tak potężne narzędzie, jakim jest EZD RP, odkrywamy pewne obszary, w których ewidentnie potrzebujemy algorytmów, automatów, które może nie tyle zastąpią człowieka w jego codziennej pracy, ale przynajmniej wesprą go w podejmowaniu pewnych decyzji" - wskazał dyrektor Oddziału NASK w Białymstoku Mariusz Madejczyk, którego zespół odpowiada za rozwój tego systemu.

Madejczyk dodał, że EZD ma potężne możliwości, jeśli chodzi o dane, które są gromadzone, ale system ma też duże potrzeby jak rozwiązani, które będą wspomagały pracę urzędników. "Mówimy tu o skali kilkuset tysięcy urzędników, którzy na co dzień wykonują często te same czynności, w związku w tym ta współpraca polegać ma na tym, aby wypracować takie algorytmy, znaleźć takie automaty, takie roboty, które będą tę pracę urzędników wspierały, ułatwiały, optymalizowały" - wyjaśnił.

Od strony uczelni ad projektem NASK będzie pracował wydział informatyki PB i działający w nim Instytut Informatyki Technicznej i Telekomunikacji. Jak mówiła dyrektor tego instytutu dr hab. Agnieszka Malinowska, projekt EZD "generuje bardzo interesujące problemy z zakresu sztucznej inteligencji, biometrii czy też przetwarzania języka naturalnego". Dodała, że pracownicy PB będą mogli prowadzić badania naukowe na rzeczywistych, dużych zasobach danych, będą mieli też możliwość zmierzyć się z problemami, których rozwiązania będą mogły być użyte w nowoczesnych narzędziach używanych w administracji publicznej.

Malinowska powiedziała, że na bazie tego systemu została stworzona lista tematów rozpraw doktorskich, które wpisują się w ten projekt NASK, a będą mogli je realizować doktoranci Szkoły Doktorskiej PB.

Prace na projektem EZD RP w administracji publicznej trwają od końca 2017 roku. Realizuje go NASK w partnerstwie z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim. Z ostatnich danych zamieszczonych na stronie internetowej EZD wynika, że do 1 kwietnia system miał 600 partnerów. To m.in. urzędy wojewódzkie, samorządy różnego szczebla, instytucje centralne jak Kancelaria Senatu czy Prezydenta RP, ministerstwa np. finansów, edukacji czy rolnictwa, a też takie instytucje jak np. Naczelne Archiwum Państwowe, a także uczelnie. W sumie system ma ponad 115 tys. użytkowników.

