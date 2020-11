Politechnika Gdańska rozpoczęła budowę centrum informatycznego STOS

Politechnika Gdańska rozpoczęła budowę Centrum Kompetencji STOS, w którym znajdzie się m.in. jeden z najszybszych superkomputerów w Polsce. Koszt inwestycji to blisko 156 mln zł. Obiekt ma być gotowy w I połowie 2022 r.

Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) powstaje na terenie kampusu uczelni przy ul. Traugutta w Gdańsku, w sąsiedztwie budynku Zarządzania i Ekonomii PG.

Za realizację inwestycji odpowiada wyłoniona w przetargu sopocka spółka NDI. Zbuduje ona inteligentny obiekt, który będzie wyposażony w najnowszej generacji infrastrukturę techniczną i sieciową, pozwalającą wykonywać skomplikowane symulacje, a także przetwarzać i archiwizować ogromne zbiory danych. Najważniejszym elementem centrum będzie tzw. "bunkier", czyli serwerownia, która ma spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa danych. Zostanie ona wyposażona m.in. w superkomputer.

"CK STOS będzie nową siedzibą Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej PG i jednym z najbardziej innowacyjnych centrów informatycznych nie tylko w Polsce, ale i w tej części Europy. Jego budowa jest odpowiedzią na potrzeby rynku w zakresie usług badawczo-rozwojowych B+R, które wymagają obliczeń, transferu i przetwarzania oraz archiwizacji ogromnych zbiorów danych" - wyjaśnił rektor uczelni prof. Krzysztof Wilde, cytowany w przesłanym PAP komunikacie prasowym.

Jak wskzał, będzie to możliwe dzięki superkomputerowi, który w przyszłości znajdzie się w centrum. "Obrazowo mówiąc - to, co domowemu komputerowi PC zajęłoby kilka miesięcy, superkomputer w STOS-ie wykona raptem w kilka godzin" - wskazał.

W ocenie inicjatora i kierownika projektu prof. Henryka Krawczyka, inwestycja pozwoli nie tylko na szerszą współpracę uczelni z przemysłem i biznesem, ale również wzmocni pozycję Gdańska jako silnego ośrodka akademickiego.

"Centrum stworzy warunki do realizacji innowacyjnych projektów badawczych dla społeczności akademickiej na Pomorzu, a także wspomoże firmy i otoczenie społeczno-gospodarcze przy realizacji dużych przedsięwzięć biznesowych. Będzie także wykorzystywane w badaniach naukowych z zakresu m.in. fizyki, chemii, astronomii, biotechnologii czy medycyny, a także do badań wdrożeniowych służących komercjalizacji nauki" - tłumaczy prof. Krawczyk.

Obiekt został zaprojektowany przez pracownię architektoniczną Arch-Deco. Będzie on osadzony na jednym fundamencie, ale jednocześnie przedzielony osią widokową skierowaną na główny gmach politechniki.

"Podstawa budynku z serwerownią została schowana pod ziemią, a jej ceglana ściana wyłoni się fragmentarycznie od strony ulicy Traugutta. Osadzono na niej dwie bryły pokryte blachą tytanowo-cynkową. Pierwsza z nich będzie w kolorze antracytu, a druga w kolorze srebrnym" - wyjaśnił prezes Arch-Deco Zbigniew Reszka.

Na parterze budynku, oprócz serwerowni, znajdować się będzie także hol, portiernia, showroom oraz pomieszczenia biurowe. Na 1. piętrze powstaną biura z salą konferencyjną oraz zapleczem socjalnym i pomieszczenia techniczne. Na drugim i trzecim poziomie pojawią się m.in. wentylatornia oraz urządzenia chłodnicze i część techniczna obsługująca serwerownie. Budynek będzie posiadał też dwie kondygnacje podziemne, przeznaczone na parkingi, oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe.

Obiekt zostanie wyposażony w system inteligentnego sterowania oraz monitoringu środowiskowego. Pojawi się też system chłodzenia technologicznego wraz z instalacją odzysku ciepła.

"Centrum powstanie w oparciu o założenia Green Computing, tak by maksymalnie ograniczyć wpływ działań IT na środowisko, ale jednocześnie podnieść wydajność energetyczną sprzętu i laboratoriów" - tłumaczy Michał Sadowski z firmy NDI.

Pierwsze prace na terenie budowy rozpoczęły się w połowie września. Od tamtej pory wykonano już tzw. makroniwelację terenu oraz wykop. Budowlańcy podkreślają, że inwestycja jest wymagająca m.in. ze względu na jej położenie. Centrum powstaje bowiem na zboczu Szubieniczej Góry w Gdańsku Wrzeszczu.

"To duże wyzwanie również ze względu na skomplikowanie i złożoność projektu. Wykonaliśmy już fragment obudowy wykopu i niedługo zejdziemy na poziom płyty fundamentowej. Wykonujemy też prace palowe na skarpach. Po płycie fundamentowej będziemy kontynuować wykonanie zabezpieczenia wykopu w części powstającej serwerowni" - powiedział w komunikacie prasowym kierownik budowy Dominik Kardynał.

W ramach inwestycji powstanie też m.in. nowy park. Na wzgórzu pojawią się drzewa, krzewy, trawniki i łąka kwietna. Nie zabraknie ławek, stojaków rowerowych i koszy na śmieci.

Budowa obiektu zakończy się w I połowie 2022 r. Koszt przedsięwzięcia to 155,7 mln zł, z czego 90,1 mln pochodzi z unijnej dotacji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostałą część kwoty uczelnia pokrywa niemal w całości ze środków własnych wygospodarowanych przez Centrum Informatyczne TASK PG. Inwestycję wsparły również dodatkowe pieniądze od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.