Politechnika Poznańska pierwszą uczelnią oferującą rejestrację do systemu rekrutacyjnego przez aplikację mObywatel

Politechnika Poznańska jako pierwsza uczelnia w Polsce proponuje kandydatom rejestrację do systemu rekrutacyjnego z wykorzystaniem aplikacji mObywatel - poinformował w poniedziałkowym komunikacie wydział ds. cyfryzacji KPRM.

Aplikacja mObywatel to, jak przypomniano, cyfrowy portfel na dokumenty. Aplikacja jest bezpłatna i dobrowolna, przygotowuje ją zespół NASK.

Jak poinformowano, Politechnika Poznańska jako pierwsza uczelnia w Polsce proponuje kandydatom rejestrację do systemu rekrutacyjnego z wykorzystaniem aplikacji mObywatel. Minister w KPRM Adam Andruszkiewicz, cytowany w komunikacie, stwierdził, że "to proste rozwiązanie, które znają już osoby korzystające z systemu Twój e-PIT. W tym roku można było się do niego zalogować właśnie z naszą aplikacją" - przypomniał. "Zachęcamy kolejne uczelnie, by także wdrażały to intuicyjne rozwiązanie. Chętnie pomożemy" - zapewnił.

Andruszkiewicz zachęcił również uczelnie do korzystania z systemu mLegitymacja Studencka, który umożliwi dodanie do mObywatela legitymacji studenckich.

W aplikacji mObywatel można - oprócz danych z dowodu osobistego pozwalających na potwierdzanie tożsamości np. podczas kontroli biletów w pociągu czy na poczcie - są też: mPrawo Jazdy, licznik punktów karnych, Unijny Certyfikat COVID, eRecepty, a także bilety kolejowe zakupione w systemie Bilkom PKP Informatyka.

Wydział ds. cyfryzacji wskazał, że do uruchomienia aplikacji niezbędny jest profil zaufany.

