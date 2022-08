Politechnika Śląska otrzymała nowy samolot szkoleniowy

Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej otrzymał nowy, lekki dwusilnikowy samolot, który będzie wykorzystywany w szkoleniu studentów nawigacji powietrznej oraz mechaniki i eksploatacji lotniczej. Maszyna kosztowała ok. 3,5 mln zł.

Jak zaznaczają przedstawiciele Politechniki, uczelnia ta stale rozbudowuje bazę dydaktyczną dla szkolenia pilotów i mechaników, a nowy samolot znacząco zwiększa możliwości ośrodka.

"Dzisiaj nasza flota wzbogaciła się o kolejny statek powietrzny - dwusilnikowy samolot Tecnam, który będzie przeznaczony do zaawansowanego szkolenia pilotów. Jest on wyposażony w pełną awionikę do lotów, również w trudnych warunkach. Dotąd te szkolenia musieliśmy zlecać na zewnątrz, teraz jesteśmy w stanie wykonywać je sami, na uczelni" - powiedział prorektor ds. ogólnych PŚ prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz.

Politechnika Śląska jest jedną z pięciu uczelni w kraju kształcących w specjalnościach nawigacja powietrzna oraz mechanika i eksploatacja lotnicza. "Szkolimy pilotów do poziomu licencji liniowej ATPL, natomiast mechaników do poziomu licencji B1.1 - samoloty turbinowe. Zarówno jedna, jak i druga licencja są dzisiaj bardzo poszukiwane na rynku pracy. Potrzebni są zarówno zawodowi piloci liniowi jak i mechanicy lotniczy" - zaznaczył dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej na Politechnice Śląskiej dr hab. inż. Jarosław Kozuba.

Jak dodał dyrektor, nowy samolot znacząco zwiększa możliwości szkoleniowe ośrodka. "Do tej pory uczelnia mogła samodzielnie realizować około 60 proc. szkoleń, pozyskanie tego samolotu zwiększy naszą samodzielność szkoleniową" - wskazał dyrektor. Studenci nawigacji powietrznej PŚ dotychczas byli wysyłani do innych ośrodków szkoleniowych posiadających samoloty wielosilnikowe. Dostarczony właśnie Tecnam P2006T to lekki samolot turystyczny i szkolny. To czteromiejscowy górnopłat.

Dotychczas Politechnika Śląska dysponowała samolotami jednosilnikowymi AT3. Jak wyjaśniła absolwentka nawigacji powietrznej na PŚ Katarzyna Brzeska, w trakcie szkolenia lotniczego konieczne jest posiadanie uprawnień na samoloty wielosilnikowe i nowa maszyna będzie właśnie temu służyła. "Również jej wyposażenie będzie pozwalało na wykonywanie lotów według wskazań przyrządów, co jest bezpośrednim przygotowaniem do pracy w liniach lotniczych" - dodała.

Politechnika Śląska ma już 4 samoloty szkoleniowe, a w planach są kolejne zakupy. Zakup wartego około 3,5 mln zł Tecnam P2006T w całości sfinansowała uczelnia. PŚ od ponad dekady, jako jedna z pięciu uczelni w Polsce, kształci na kierunkach lotniczych: nawigacja powietrzna, mechanika lotnicza czy prowadzona od ubiegłego roku inżynieria lotnicza i kosmiczna.

