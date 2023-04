Politechnika Śląska uruchomiła halę ze sprzętem i aparaturą do studenckich projektów

Politechnika Śląska uruchomiła w piątek w swoim katowickim kampusie Centrum Aktywności Studenckiej (CAS). To hala z nowoczesnym sprzętem i aparaturą, które umożliwiają studentom prowadzenie własnych projektów inżynierskich – przekazała uczelnia.

Jak wynika z informacji Politechniki Śląskiej, Centrum Aktywności Studenckiej to nowoczesna przestrzeń warsztatowo-technologiczno-laboratoryjna dla studentów, którzy realizują swoje projekty w ramach studenckich kół naukowych i tzw. projektów PBL (Project Based Learning - Nauczanie Przez Projekty).

To, obok działającej już od 2021 r. Przestrzeni Innowacji i Kreatywności, następna strefa w katowickim kampusie uczelni, w której studenci mogą spełniać się twórczo i pracować nad autorskimi pomysłami inżynierskimi, realizowanymi także poza zajęciami.

W CAS znajdują się m.in. wypalarka plazmowa sterowana numerycznie, tokarka i elektrodrążarka CNC, system do skanowania i drukowania 3D, zestaw pieców do obróbki cieplej, topienia i odlewania nawet do temperatury 2,2 tys. stopni Celsjusza. Do dyspozycji studentów znajduje się pełny zestaw elektronarzędzi, pras, komora do malowania i piaskowania. Koszt wyposażenia wyniósł 0,5 mln zł.

Utworzenie Centrum Aktywności Studenckiej wpisuje się w strategię rozwoju Politechniki Śląskiej na lata 2016-26 oraz program Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.

"Obecnie musimy rozwijać te umiejętności naszych studentów, które są postrzegane jako kompetencje przyszłości, czyli kreatywność, działanie w złożonych środowiskach, także międzykulturowych. Te cechy powinien mieć przyszły absolwent wyższej szkoły technicznej - kreator rozwoju technologicznego, a tym samym postępu cywilizacyjnego" - ocenił cytowany rektor uczelni prof. Arkadiusz Mężyk.

"Centra aktywności studenckiej powstają we wszystkich kampusach Politechniki Śląskiej. W tej chwili jesteśmy w trakcie tworzenia dużego centrum w Gliwicach, a następnie będziemy uruchamiać centrum w Zabrzu, tak, aby wszyscy studenci naszej uczelni mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań, realizacji projektów i spełniania marzeń" - zapowiedział prof. Mężyk.

Centrum Aktywności Studenckiej ma być także miejscem, do współpracy i prezentacji osiągnięć podczas pokazów, konferencji i szkoleń. Jak zaznaczył prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. Wojciech Szkliniarz, taka przestrzeń sprzyja wysokiej jakości kształcenia na studiach oraz w szkole doktorskiej.

"To kształcenie oparte na badaniach naukowych i innowacjach, przy współpracy z najlepszymi jednostkami naukowymi, edukacyjnymi oraz partnerami przemysłowymi oraz poprzez wprowadzanie i upowszechnianie nowoczesnych metod i form kształcenia, w szczególności kształcenia zorientowanego projektowo i problemowo (PBL)" - wskazał prof. Wojciech Szkliniarz.

Uczelnia wyjaśnia, że w ramach projektów PBL studenci w grupach międzynarodowych, międzywydziałowych oraz współpracując z uczniami liceów i techników zdobywają wiedzę, kompetencje i umiejętności, zdolność do podejmowania decyzji, uczą się realizacji celów poprzez pracę w zespole i nawiązują kontakty, a także zdobywają doświadczanie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

