Politechnika Świętokrzyska prowadzić będzie prace badawcze na potrzeby przemysłu zbrojeniowego

Politechnika Świętokrzyska i Polska Grupa Zbrojeniowa podpisały w poniedziałek w Kielcach list intencyjny w sprawie utworzenia Centrum Naukowo-Wdrożeniowego Technologii Obronnych i Systemów Bezpieczeństwa.

Wśród innowacyjnych rozwiązań, które mają powstać na bazie współpracy, jest m.in. system do sterowania przeciwpancernym pociskiem rakietowym czy projekt autonomicznego pojazdu lądowego.

List intencyjny podpisali rektor kieleckiej uczelni prof. Zbigniew Koruba i prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek. Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Technologii Obronnych i Systemów Bezpieczeństwa składać się będzie z trzech głównych ośrodków: Nowoczesnych Technologii Obronnych, Systemów Bezpieczeństwa oraz Ośrodka Kompetencyjnego Zarządzania Produkcją Uzbrojenia.

"Będą prowadzone nie tylko badania rozwojowe, naukowe. Ale na potrzeby Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a przede wszystkim naszej armii będzie można realizować wszelkiego rodzaju badania i w efekcie wdrożenia. Będziemy działać w ten sposób, aby reagować na potrzeby i konieczność realizacji poszczególnych wdrożeń" - powiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej rektor Politechniki Świętokrzyskiej.

Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej podkreślił, że "im bardziej zawansowane rozwiązania zostaną wypracowane na kieleckiej uczelni, tym z większymi możliwościami z tych rozwiązań będzie korzystał polski przemysł zbrojeniowy".

"Konflikt zbrojny, jaki mamy za naszą wschodnią granicą, wojna na Ukrainie, pokazują, jak ważny jest rodzimy przemysł zbrojeniowy. Rozwój armii powinien iść z rozwojem przemysłu zbrojeniowego. Polska, chcąc być znaczącym graczem na arenie międzynarodowej w ramach geopolityki w naszym regionie, musi też dbać o to, aby ten przemysł się rozwijał. A będzie się on rozwijał, kiedy będziemy mieli dostęp do najnowszych technologii" - zaznaczył Chwałek.

Przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej Jarosław Rusiecki podkreślił, że beneficjentami podpisanego listu intencyjnego będą skarżyskie Mesko i inne zakłady wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

"Doświadczenie inżynierów, pracowników Mesko musi być doskonalone, aby polski przemysł obronny był coraz nowocześniejszy" - powiedział senator Rusiecki.

"Z punktu widzenia Mesko podpisanie tego listu intencyjnego jest niesłychanie ważne. Jesteśmy zdeterminowani, aby się rozwijać i tworzyć coraz nowocześniejsze produkty. Pracujemy nad wieloma nowoczesnymi projektami badawczo-rozwojowymi. To nie tylko nasz sztandarowy produkt zestaw Piorun, ale również nad amunicja rakietową oraz mało- i średniokalibrową. Kadra naukowa Politechniki Świętokrzyskiej będzie mogła w sposób znaczący wesprzeć nasze projekty" - powiedziała prezes Mesko Elżbieta Śreniawska.

Partnerem podpisanego porozumienia jest także firma IMB Polska. Będzie wspierała projekt od strony informatycznej i technologicznej.

