Politechnika Wrocławska i Lądek-Zdrój będą współpracować w obszarze OZE

Politechnika Wrocławska oraz gmina Lądek-Zdrój podpisały umowę o współpracy dotyczącej wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. W ramach inicjatywy przewiedziano realizację badań oraz pozyskiwanie funduszy na wspólne granty badawczo-wdrożeniowe – podała wrocławska uczelnia.

Umowę o współpracy pomiędzy sudecką gminą uzdrowiskową a największą uczelnią techniczną w regionie podpisali rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Arkadiusz Wójs oraz burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk - poinformował w środę PAP Andrzej Charytoniuk z biura prasowego wrocławskiej uczelni.

We wspólne przedsięwzięcia zaangażowani mają być naukowcy z dwóch wydziałów - Mechaniczno-Energetycznego oraz Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. W ramach inicjatywy przewiedziano realizację badań oraz pozyskiwanie funduszy na wspólne granty badawczo-wdrożeniowe. "Współpraca będzie się wiązać z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, w tym m.in. z planami budowy farmy fotowoltaicznej w Lądku-Zdroju oraz kwestią zagospodarowania tamtejszego odwiertu geotermalnego" - podał Charytoniuk.

Władze wrocławskiej uczelni podkreślają przy tym, że umowa o współpracy to potwierdzenie dotychczasowej kooperacji Lądka-Zdroju oraz Politechniki Wrocławskiej - m.in. od lat pracownicy naukowi prowadzą tam badania wód, a także angażowali się w przygotowanie odwiertu służącego rozpoznaniu budowy geologicznej gminy.

Według prof. Sławomira Pietrowicza z Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, dzięki odwiertowi Lądek-Zdrój może wykorzystać niskotemperaturowe źródło ciepła.

Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk wskazuje też na inne inwestycje w OZE oraz wykorzystanie krajowych i unijnych dotacji w drodze do budowy niezależności energetycznej. "Jako gmina uzdrowiskowa musimy dążyć do tego, by pozbyć się problemu niskiej emisji, smogu i nadmiernej produkcji dwutlenku węgla. Unia Europejska wprowadzając tzw. Zielony Ład, zobowiązuje swoich członków do konkretnych działań w tym zakresie. My chcemy pójść jeszcze dalej. Chcemy w pełni wykorzystać możliwości finansowania i aktualną wiedzę naukową, aby stać się zieloną nowoczesną gminą" - powiedział burmistrz.

W gminie prowadzone są m.in. przygotowania do budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1,5 MW. Siłownia ma zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne dla wszystkich budynków użyteczności publicznej, a także wytworzyć prąd potrzeby do oświetlenia ulic miasteczka. W planach jest też budowa kolejnych ogniw fotowoltaicznych, z których energia ma zastąpić instalacje węglowe.

Prof. Pietrowicz podkreślił, że na współpracy z gminą skorzystają również studenci wrocławskiej uczelni. "Wspólnie z władzami gminy myślimy u uruchomieniu w Lądku-Zdroju, niedaleko odwiertu geotermalnego, Centrum Naukowo-Dydaktycznego Odnawialnych Źródeł Energii. To byłoby miejsce, do którego studenci przyjeżdżaliby, żeby przyglądać się funkcjonowaniu różnego rodzaju instalacji OZE, prowadzić naukowe projekty czy organizować różnego rodzaju seminaria" - powiedział profesor.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl