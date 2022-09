Politycy KO apelują do rządu o powołanie sztabu kryzysowego ws. sytuacji przedsiębiorców

Posłanki KO Mirosława Nykiel, Maria Janyska oraz Krystyna Sibińska zaapelowały do premiera Morawieckiego o zwołanie gospodarczego sztabu kryzysowego ws. pomocy przedsiębiorcom rzemieślniczym zagrożonym wzrostami cen m.in. w branży spożywczej.

Na wtorkowej konferencji prasowej posłanki KO zaapelowały do rządu o podjęcie działań mających na celu ulżenie przedsiębiorcom dotkniętym dużymi wzrostami cen produktów.

Posłanki KO wezwały premiera Mateusza Morawieckiego do natychmiastowego powołania "gospodarczego sztabu kryzysowego", którego zadaniem będzie przygotowanie strategii ratowania firm. "Żeby to była prawdziwa strategia, a nie manipulacje i kłamstwa, muszą się w tym sztabie znaleźć przedstawiciele przedsiębiorców i pracodawców, przedstawiciele Rady Przedsiębiorczości oraz ogólnokrajowych organizacji branżowych. Tego żądamy i to przekazujemy na piśmie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów" - oświadczyła Janyska.

"Absolutnie niezbędne są natychmiastowe działania ratujące firmy. Polscy przedsiębiorcy przez lata budowali siłę polskiej gospodarki, a teraz wielu z nich codziennie mówi, że nie ma już sił ani środków, by przetrwać" - mówiła Janyska.

"Za każdym razem podkreślają, że brak (jest) skutecznych działań antyinflacyjnych rządu" - relacjonowała posłanka KO. Zaznaczyła, że przedsiębiorcy spotykają się "z chaosem, z obietnicami, które im nic nie dają", a "firmy trzeba prowadzić i zastanawiać się, jak majątek, który przez lata i pokolenia gromadzili, jest teraz trwoniony przez rządzących".

Posłanka Nykiel podkreśliła, że chodzi przede wszystkim o małe i mikroprzedsiębiorstwa rzemieślnicze, w tym z branży spożywczej. Piekarze i ciastkarze muszą kupować składniki po coraz wyższych cenach - podkreśliła. Jak dodała, dodatkowo rośnie presja na wzrost płac wobec wzrostu kosztów życia.

"Wołamy do rządu: przedsiębiorstwa rzemieślnicze to ponad 300 tys. firm, trzeba im natychmiast pomóc" - apelowała.

Posłanka Sibińska dodała, że ponad 78 proc. firm z branży spożywczej jest w złej lub bardzo złej kondycji finansowej. Zaapelowała o rozwiązania upraszczające zasady naliczania podatku VAT, a także obniżenie jego stawki, a także o rozwiązania wspierająca przedsiębiorców spożywczych w obliczu wzrostu cen energii i gazu.

