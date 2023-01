Politycy KO: oczekujemy od pomorskich posłów PiS wyjaśnień na temat ustawy metropolitalnej

Posłanki KO: Agnieszka Pomaska i Małgorzata Chmiel zamierzają wysłać listy do pomorskich posłów PiS, którzy w ubiegły czwartek w Sejmie zagłosowali przeciwko wprowadzeniu pod obrady pierwszego czytania projektu ustawy o związku metropolitalnym w woj. pomorskim.

Poseł PiS Kacper Płażyński powiedział PAP, że zagłosował przeciw, bo samorządy na Pomorzu nie potrafią gospodarować pieniędzmi.

Posłanki KO Agnieszka Pomaska i Małgorzata Chmiel w poniedziałek w Gdańsku na konferencji prasowej zapowiedziały, że zamierzają wysłać listy do posłów PiS z Pomorza, w których poproszą o "uzasadnienie swojej decyzji o głosowaniu przeciw ustawie o związku metropolitalnym w województwie pomorskim".

Posłanki zamierzają również przesłać interpelację do ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji, w których chcą zapytać, czy ministerstwo popiera utworzenie związku metropolitalnego w województwie pomorskim i czy działalność związku metropolitalnego w województwie śląskim pozytywnie wpłynęła na integrację gmin tworzących związek metropolitalny?

Posłanki KO odniosły się do czwartkowego posiedzenia Sejmu, w trakcie którego odbyło się głosowanie nad wnioskiem o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. Posłowie większością głosów zdecydowali o odrzuceniu wniosku. Za uzupełnieniem porządku dziennego było 217 posłów. Przeciw uzupełnieniu porządku dziennego o ten punkt było 229 posłów (w tym 225 posłów PiS).

Posłanki KO w poniedziałek zaznaczyły, że przeciwni "głosowaniu o tym, czy debatować i jak ma wyglądać ustawa metropolitalna na Pomorzu" byli także pomorscy posłowie PiS. "Wyjaśnienia należą się mieszkankom i mieszkańcom Pomorza" - mówiła posłanka Pomaska.

Jej zdaniem "ta decyzja była podyktowana tylko i wyłącznie polityką albo była podyktowana słabym charakterem posłanek i posłów, którzy zagłosowali przeciwko debacie na temat ustawy metropolitalnej". Zaznaczyła, że list, który zamierzają przesłać do pomorskich posłów PiS jest "wezwaniem do rozsądku".

"Nie rozumiemy, jak ktoś, kto jest z Pomorza nie chce sprawić, żeby Pomorze lepiej się rozwijało?" - pytała na konferencji Pomaska.

Wskazywała również, że "to nie było głosowanie nad ustawą, to było głosowanie o wprowadzenie do porządku obrad. To było głosowanie o tym, czy debatować a także o tym jak ma wyglądać ustawa metropolitalna na Pomorzu" - tłumaczyła i podkreśliła, że "na to głosowanie czekaliśmy 870 dni".

Posłanka Chmiel stwierdziła, że przyjęcie ustawy pozwoliłoby zatrzymać na Pomorzu 5 proc. z PIT-ów, które trafiają do budżetu państwa. "Mowa tu o co najmniej 200 milionach złotych rocznie" - przekonywała.

"Na tej ustawie najbardziej zależy mniejszym miejscowościom. To są dojazdy, wspólne aktywności, nie mówiąc o ochronie środowiska. Bez ustawy metropolitalnej, nie da się tego regionalnie, skutecznie rozpracować" - stwierdziła.

Dodała, że gdyby wszyscy posłowie z PiS z Pomorza poparli "wprowadzenie w porządek obrad, czyli chęć dyskutowania i możliwość procedowania tej ustawy, to ona byłaby procedowana".

Jednym z posłów, który zagłosował przeciw uzupełnieniu porządku dziennego o pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy metropolitalnej był poseł Kacper Płażyński. W ubiegły piątek w rozmowie z PAP stwierdził, że dwa lata temu "co do zasady popierał ideę ale miał wątpliwości". Zaznaczył, że od tamtego czasu jego opinia "ewoluowała na skutek bardzo konkretnych działań".

Płażyńskie w rozmowie z PAP wskazał na nieskuteczne, jego zdaniem, działania władz samorządu pomorskiego w ostatnich latach. "Ostatnie duże programy realizowane przez naszą aglomerację okazały się pasmem porażek" - ocenił poseł.

Wskazał na system Tristar, czy zintegrowany system inteligentnego sterowania ruchem drogowym w Trójmieście. "System kosztował ok. 200 mln złotych (...) jest wykorzystywane 10 proc. tego systemu. Nic on nie daje" - stwierdził.

Kolejnym przykładem wymienionym przez Płażyńskiego był rower metropolitalny Mevo czyli system bezobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich, który po kilku miesiącach przestał funkcjonować. "Okazało się, że to kompletna klapa i że był on nieprzemyślany" - stwierdził.

Wskazał również na przygotowywany na Pomorzu system Fala, który po uruchomieniu ma ujednolicić ceny za bilety komunikacji miejskiej i wprowadzić nowoczesną formę płacenia za przejazd. "System nie poprawi komfortu, nie zwiększy liczby kursów czy nie poprawi szybkości przemieszczania się" - oznajmił poseł.

Podkreślił przy tym, że kilka dni temu, miasto Tczew zdecydowało się "wycofać z tego projektu".

"Dotychczas wszystkie projekty metropolitalne, realizowano nie z myślą o aglomeracji ale tylko o tych największych samorządach, okazywały się klapą i wyrzuceniem ciężkich pieniędzy w błoto" - ocenił Płażyński.

Zaznaczył, że "zarzadzanie na Pomorzu przez część samorządów, tych najbardziej upolitycznionych, jest fatalne". Podkreślił, że "nie chce dawać im więcej pieniędzy, żeby te publiczne pieniądze lądowały w błocie".

Samorządy zrzeszone w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot już od wielu lat zabiegają o utworzenie metropolii na Pomorzu. Powstanie takiej struktury oznaczałoby przede wszystkim dodatkowe fundusze dla regionu (5 proc. z podatku PIT). Szacuje się, że może to być ponad 200 mln zł rocznie, które w tej chwili trafiają do budżetu centralnego.

Samorządowcy tłumaczą, że środki te zostałyby przeznaczone między innymi na rozwój komunikacji publicznej, wprowadzenie wspólnego biletu metropolitalnego, zakup dodatkowych autobusów, tramwajów, trolejbusów i pociągów, a także na stworzenie nowych połączeń i koordynację budowy priorytetowych dla metropolii dróg. Według nich, dodatkowy budżet przełoży się na wyrównanie standardu usług oświatowych i kulturalnych w małych i dużych gminach, skoordynowane planowanie przebiegu dróg, terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych czy wspólną promocję zagraniczną atutów gospodarczych i turystycznych pomorskich miast i gmin.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (dawniej Gdański Obszar Metropolitalny) to stowarzyszenie 59 pomorskich samorządów - gmin miast i powiatów, utworzone oddolnie w 2011 roku z inicjatywy Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska zamordowanego w styczniu 2019 r. Celem OMGGS jest podejmowanie działań, które poprawiają komfort i jakość życia mieszkańców.

