Politycy KO z kontrolą w spółce Igrzyska Europejskie w związku z niewypłaceniem pieniędzy przedsiębiorcom

Politycy Koalicji Obywatelskiej wszczęli w piątek kontrolę poselsko-samorządową w spółce Igrzyska Europejskie 2023 w Krakowie. Chcą wyjaśnić, dlaczego przedsiębiorstwa współpracujące ze spółką nie otrzymały na czas wynagrodzeń oraz czy spółka jest niewypłacalna.

Poseł KO Aleksander Miszalski podkreślił na piątkowym briefingu prasowym, że Igrzyska miały kosztować ponad 1 mld zł. "Zapewniano nas, że finansowanie jest. Mamy informacje od przedsiębiorców, że ci, którzy mieli na fakturach terminy płatności od 11 sierpnia wzwyż, nie dostali swoich środków" - zaznaczył polityk. Jego zdaniem bulwersujące jest jednak, że niektórzy przedsiębiorcy otrzymali 100 proc. wynagrodzenia, podczas gdy inni - nie. "Pytanie, skąd taka nierówność w traktowanie" - mówił poseł. Jak dodał, część firm nie brała zaliczek przystępując do współpracy z Igrzyskami Europejskimi 2023.

Z informacji posła wynika, że spółka ma pokrycie finansowe na 30 mln zł, a zobowiązania są blisko na 120 mln zł, co oznacza brak ok. 100 mln zł. Podkreślił, że według jego wiedzy, przedsiębiorcy otrzymali informacje, iż pierwszą transzę - 20-25 proc. pieniędzy - otrzymają do 28 sierpnia. Następna transza ma wynosić 40 proc., ale spółka nie podała już daty wypłaty tej transzy - dodał. "Spółka utrzymuje, że wszystko spłaci do końca września" - powiedział Miszalski.

Radny Krakowa Dominik Jaśkowiec (PO) zauważył, że spółka ma dwóch udziałowców - województwo małopolskie i miasto Kraków, przy czym miasto przeprowadziło już kontrolę w spółce. "Nieznane są jej wyniki" - mówił radny.

Radny województwa małopolskiego Krzysztof Nowak (KO) poinformował, że w czerwcu do Najwyższej Izby Kontroli trafił wniosek o kontrolę w spółce. Według informacji radnego NIK ma skontrolować spółkę we wrześniu. Nowak zapowiedział, że KO będzie chciała wprowadzić do porządku obrad poniedziałkowej sesji sejmiku punkt dotyczący kontrowersji wokół spółki, będzie żądała wyjaśnień od marszałka województwa małopolskiego i od prezydenta miasta Krakowa.

Po konferencji KO, briefing prasowy zorganizowała spółka Igrzyska Europejskie 2023. Rzecznik spółki Dawid Gleń ocenił, że działania polityków są elementem kampanii wyborczej. Jak zapewnił, wszelkie, niezbędne do pokrycia kosztów organizacyjnych III Igrzysk Europejskich środki są w pełni zabezpieczone.

Podkreślił, że specustawa gwarantuje spółce finansowanie tego "udanego przedsięwzięcia organizacyjnego". "Jeszcze przed wydarzeniem, limit środków w ramach specustawy został powiększony (z 400 mln do 466 mln zł - PAP), co dało nam komfort działań organizacyjnych. Obecnie procedowane jest pilne przeniesienie tych środków z budżetu państwa na konta spółki IE2023" - wyjaśnił Gleń. Jak zaznaczył, procedura ta wymaga "należytej staranności, co przekłada się na czas jej trwania".

Jako czynniki wpływające na wiele aspektów organizacji igrzysk wymienił wojnę z Ukrainą, przez którą spojrzenie na cyberbezpieczeństwo infrastruktury nabrało nowego znaczenia. "Niewielkie opóźnienia w wypłacaniu środków spowodowane są wyłącznie procesem rozliczenia wydatków w zgodzie z przepisami regulującymi wydatkowanie środków publicznych" - podkreślił Gleń. Wskazał m.in. na potrzebę weryfikacji raportów związanych z organizacją igrzysk.

Rzecznik zaznaczył, że spółka jest w stałym kontakcie ze wszystkimi przedsiębiorcami, którzy świadczyli jej usługi na rzecz igrzysk. "Dzisiaj rozpoczęliśmy przelewy za wykonane usługi. Dokładamy wszelkich starań, aby całość naszych zobowiązań została uregulowana w jak najszybszym czasie" - zapewnił rzecznik spółki.

Zapytany przez PAP o ostateczny koszt organizacji igrzysk odpowiedział: "Realnie nie jesteśmy w stanie precyzyjnie powiedzieć przed rozliczeniem kosztów. Dopiero po zakończeniu procesu rozliczenia, ile wydaliśmy ze środków publicznych, a ile z różnych źródeł, ale i jakie były wpływy np. ze sprzedaży biletów wpływ".

Igrzyska Europejskie finansowane były ze środków rządowych, którymi dysponuje Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz przez województwo małopolskie i miasto Kraków.

