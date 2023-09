Politycy PiS: nie wpuścimy ukraińskiego zboża bez względu na to, co zrobią brukselscy urzędnicy

Stoimy murem za polskimi rolnikami; zmusiliśmy UE do zablokowania importu zbóż ukraińskich na rynek polski, europejski wiosną tego roku. Nie wpuścimy tego zboża także i teraz, od 15 września, bez względu na to, co zrobią brukselscy urzędnicy - podkreślili w poniedziałek politycy Prawa i Sprawiedliwości.

"Polska nie pozwoli, żeby zalało nas ukraińskie zboże. Niezależnie od tego, jaka będzie decyzja brukselskich urzędników, nie otworzymy naszych granic" - napisał premier we wtorek na platformie X (dawniej Twitter). Pod wpisem szef rządu dołączył krótki filmik w którym podkreślił m.in, że "mówimy +nie+ dla rozchwiania i szkodzenia polskiemu rynkowi rolnemu konsumentom i producentom". "To nasza twarda postawa spowodowała, że import ukraińskiego zboża na wspólny unijny rynek został zatrzymany" - powiedział Morawiecki.

Zaznaczył, że "teraz Unia rozważa, czy utrzymać to embargo". "Powiem wam, jak to się skończy. Polska nie pozwoli, by zalało nas ukraińskie zboże. Niezależnie od tego, jaka będzie decyzja brukselskich urzędników, my granicy nie otworzymy. Tam muszą wziąć to pod uwagę, bo to Polacy decydują, jak mają wyglądać sprawy w naszym własnym domu" - powiedział szef rządu.

Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział w Polsat News, że rząd przyjmie we wtorek uchwałę wzywającą Komisję Europejską do przedłużenia zakazu wjazdu ukraińskiego zboża do Polski, a jednocześnie zapowiadającą, że jeżeli tak się nie stanie, to przyjmiemy na bazie klauzuli bezpieczeństwa rozwiązania na poziomie krajowym.

Do sprawy ukraińskiego zboża oraz wpisu i nagrania premiera Morawieckiego odnieśli się na platformie X (dawniej Twitter) politycy Prawa i Sprawiedliwości.

"Zmusiliśmy Unię Europejską do zablokowania importu zbóż ukraińskich na rynek polski, europejski wiosną tego roku. Nie wpuścimy tego zboża także i teraz od 15.09, bez względu na to, co zrobią brukselscy urzędnicy" - napisał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

"Stoimy murem za polskimi rolnikami" - podkreślił wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski. Jak dodał, "15 września nie otworzymy polsko-ukraińskiej granicy na ponowny import z Ukrainy pomimo tego, że to partia Donalda Tuska, Manfreda Webera i Władysława Kosiniaka-Kamysza uderza w interesie niemieckich korporacji w polskich rolników!"

W kolejnym wpisie Kowalski zwrócił uwagę, że "w polskich rolników uderzyć chce Europejska Partia Ludowa". "Partia, w której są (szefowa KE) Ursula von der Leyen, (wiceprzewodniczący KE) Valdis Dombrovskis i (szef PSL) Władysław Kosiniak-Kamysz. Poraża mnie cynizm i hipokryzja PSL. Ich partia chce znieść zakaz importu z Ukrainy, a oni z PSL dalej tkwią w EPL. Dla stołków i karierek. Wstyd i hańba!" - zaznaczył wiceminister.

Wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk podkreślił, że "Polska nie pozwoli, by zalało nas ukraińskie zboże". "Niezależnie od tego jaka będzie decyzja brukselskich urzędników, my granicy nie otworzymy. To Polacy decydują, jak mają wyglądać sprawy w ich własnym domu!" - zaznaczył Mularczyk.

Do sprawy odniósł się również wicemarszałek Senatu Marek Pęk. "Rząd PiS mówi stanowcze +NIE+ dla szkodzenia polskiemu rynkowi rolnemu, konsumentom i producentom. To nasza twarda postawa spowodowała, że import ukraińskiego zboża na polski rynek został zatrzymany. Gdyby nie wprowadzone przez nas w kwietniu embargo, to unijni biurokraci nie zdecydowaliby się na ochronę gospodarstw!" - napisał Pęk.

"Chronimy polskich rolników. Od miesięcy podejmujemy szereg działań, które mają doprowadzić do przedłużenia zakazu wwozu zboża z Ukrainy na terytorium Polski. Nie pozwolimy, aby doszło do destabilizacji na polskim rynku zbóż. Niezależnie od tego, jaka będzie decyzja w Brukseli, my granicy nie otworzymy. To Polacy decydują, jak mają wyglądać sprawy w ich własnym domu!" - zaznaczył rzecznik rządu Piotr Müller.

"Zawsze po stronie polskich interesów. W obronie polskiej wsi i polskich rolników" - napisał z kolei rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Nagranie z wypowiedzią premiera, opatrzone hasztagiem #SilnaPolskaWieś, udostępnili też m.in., minister zdrowia Katarzyna Sójka, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa, posłanka Małgorzata Wassermann, poseł Sylwester Tułajew i minister w KPRM Michał Dworczyk.

Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji został wprowadzony przez Komisję Europejską na początku maja br. w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo zakaz obowiązywał do 5 czerwca, a następnie został przedłużony do 15 września. Tranzyt zbóż przez terytoria tzw. krajów przyfrontowych jest dozwolony.

