Polityczny konsensus w sprawie prywatyzacji ucieszył PiS

Politycy w naszym studiu debatowali nt. pytań referendalnych, które przygotowało Prawo i Sprawiedliwość. Najgorętsza dyskusja dotyczyła „wyprzedaży majątku państwowego podmiotom zagranicznym”.

Politycy największych ugrupowań w czasie kolejnej z cyklu debat, które publikujemy na „Kanale Wyborczym” WNP.PL oraz PortalSamorzadowy.pl, rozmawiali o zbliżającym się referendum.

- To co jest majątkiem państwowym i ma strategiczne znaczenie nie powinno być sprzedawane zgodnie z taktyką – kto ma więcej, ten kupuje - mówił w czasie debaty Bolesław Piecha z Prawa i Sprawiedliwości.

Oprócz niego w dyskusji uczestniczyli: Anna Górska z Lewicy, Piotr Masłowski z Polski 2050, Wojciech Saługa z Platformy Obywatelskiej i Michał Urbaniak z Konfederacji.

Zobacz całą debatę dotyczącą referendum. W naszym studiu wyborczym gościliśmy przedstawicieli największych ugrupowań w Polsce:

- Ogólnopolskich referendów w Polsce mieliśmy niewiele. Przypomnę, że dwa miały istotne znaczenie: konstytucyjne oraz akcesyjne do Unii Europejskiej. Dwa skończyły się niepowodzeniem z powodu frekwencji. To, że wybory parlamentarne będą połączone z referendum, naszym zdaniem jest ważne. Pytania referendalne dotyczą bezpieczeństwa i to w każdym zakresie - przekonuje poseł Piecha z PiS.

W studiu WNP.PL podkreślał, że jego ugrupowanie będzie przestrzegać udzielonych odpowiedzi.

Najwięcej uwagi politycy poświęcili pytaniu dotyczącym prywatyzacji państwowego majątku.

„Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?" – tak brzmi dokładnie pytanie, na które odpowiadać będziemy 15go października.

- Cieszy mnie to, że to pytanie uzyskuje szeroki konsensus. Możemy się sprzeczać o szczegóły, ale sądzę, że jest to jedno z kryteriów bezpieczeństwa gospodarczego Polski. Kluczowe są: energetyka, zbrojeniówka, sieci energetyczne czy zadania związane z cyfryzacją. Te rzeczy muszą być kontrolowane przez państwo, by zapewnić nam bezpieczeństwo - argumentował Bolesław Piecha, poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz były wiceminister zdrowia.

