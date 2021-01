Polityka przemysłowa nabiera kształtu. Kompletny dokument w kwietniu

Zakładamy, że w kwietniu przedstawimy kompletny dokument dotyczący polityki przemysłowej. Wszyscy mówią, że II kwartał to czas, kiedy świat zacznie wracać do normalności. A my musimy być na to gotowi – powiedział czwartkowej "DGP" wiceminister rozwoju, pracy i technologii prof. Robert Tomanek.

Przypomnijmy, że rozpoczęcie prac nad nową polityką przemysłową Polski ogłosił w pierwszych dniach stycznia 2021 r. Jarosław Gowin,



- Rozpoczynają się prace nad nową polityką przemysłową. Musimy dźwignąć się z poziomu kraju o niskich kosztach produkcji i usług do poziomu kraju o wysokich kompetencjach i wysokich standardach jakościowych - mówił wówczas wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.



Wiceminister rozwoju, pracy i technologii prof. Robert Tomanek był pytany przez gazetę m.in. o to, na jakim etapie jest obecnie przygotowanie koncepcji polityki przemysłowej. "Ramy zostały wyznaczone w grudniu. Powołaliśmy zespoły specjalistów, a w tej chwili trwa monitoring potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorców. Do końca stycznia zbierane są uwagi do Białej Księgi. Równolegle trwają prace eksperckie" - powiedział.

Dopytany o to, że nowa polityka przemysłowa ma być opakowana w 3P: polski przemysł, polskie technologie, polskie produkty, na ile to możliwe, by w obecnym świecie były one wyłącznie polskie, odpowiedział, że każdy kraj powinien dbać o własnych wytwórców.



"Tym bardziej, że teraz sprzyja temu konieczność zapewnienia bezpieczeństwa łańcuchów dostaw oraz ich skracania, choćby ze względów bezpieczeństwa, a także kwestie klimatyczne i myślenie o gospodarce w kategoriach obiegu zamkniętego. Dziś łańcuchy dostaw obejmują cały świat. Niedawno czytałem wywiad z szefem firmy samochodowej, który mówił, że o ile zwykle mieli zapas części na 2-3 dni, o tyle w czasie pandemii mają na 30 minut. Choćby ten przykład pokazuje, że jest potrzeba, by tworzyć produkty w Europie - to korzystne dla polskiej gospodarki" - powiedział wiceminister rozwoju, pracy i technologii.

Na uwagę, że transfer technologii do Polski odbywał się jeszcze do niedawna głównie przez napływ inwestycji zagranicznych oraz pytanie, jakie mechanizmy będą w stanie uruchomić polską innowacyjność i polski przemysł w znacznie większym stopniu niż do tej pory, odparł, że prace nad konkretnymi propozycjami właśnie trwają.



"Na ten moment na poziomie ministerstwa wskazaliśmy za cel przede wszystkim znoszenie barier prawnych. Jestem przekonany, że jeśli przemysłowi pozwoli się działać w sposób nieskrępowany, to będzie w stanie mocno pójść do przodu i się rozwijać. Zatem istotne jest to, co nazywamy tarczą prawną czy deregulacją. Po drugie, wsparcie innowacyjności za pomocą dotychczasowych oraz nowych narzędzi. Kontrakty branżowe, czyli bardzo precyzyjne relacje z branżami. Polityka zakupowa, która pozwoli nam na wskazanie pewnych nowych kierunków w zamówieniach publicznych. Trzeba wspierać to, co mamy, i kreować nowe możliwości wzrostu dobrego polskiego przemysłu" - zauważył.

Tomanek został też zapytany, kiedy polityka stanie się strategią. "Zakładamy, że w kwietniu, po pracach zespołów eksperckich i negocjacjach z branżami, przedstawimy kompletny dokument. To będzie już wtedy instrumentarium działania, natomiast żeby stał się dokumentem rządowym, wbudowanym w cały system polityk i strategii, potrzeba jeszcze kilku miesięcy. Wszyscy mówią, że II kwartał to czas, kiedy świat zacznie wychodzić z pandemii i wracać do normalności. A my musimy być na to gotowi" - poinformował.