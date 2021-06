Polityka przemysłowa Polski. Jarosław Gowin pokazał plan

Nie ma wątpliwości, że nowoczesny i konkurencyjny przemysł ma kluczowe znaczenie dla przyszłości rozwoju w naszym kraju – mówił w środę minister rozwoju, pracy i technologii prezentując założenia Polskiej Polityki Przemysłowej. - Wierzę, że okaże się kołem zamachowym dla dynamicznego rozwoju naszego przemysłu – dodał Jarosław Gowin.

Polityka Przemysłowa 🇵🇱 definiuje 5️⃣ osi rozwoju przemysłu w świecie postcovidowym:

✔️Cyfryzacja;

✔️Zielony ład;

✔️Bezpieczeństwo;

✔️Lokalizacja;

✔️ Społeczeństwo wysokich kompetencji.

Umowy branż z rządem

- W Polityce Przemysłowej Polski wyróżniliśmy zatem trzy kategorie kluczowych branż przemysłowych: tradycyjnie mocnych, przed którymi stoją jednak nowe wyzwania, mających duży potencjał rozwojowy i dynamikę oraz posiadających nowe perspektywy rozwoju – mówił wiceminister Robert Tomanek.Do pierwszej grupy zaliczane są takie branże jak: motoryzacyjna, hutnicza, chemiczna, meblarska papiernicza. Branże z dużym potencjałem rozwojowym to: przemysł farmaceutyczny i biotechnologiczny, kosmetyczny, także maszynowy i produkcji taboru szynowego. Branże o nowych perspektywach rozwoju to zdaniem resortu: przemysł jachtowy, branża lotniczo-kosmiczna, odzysku surowców wtórnych, nowoczesnych technologii energetycznych, ale także branża bateryjna. Dlatego nowa polityka przemysłowa oprócz rozwiązań horyzontalnych przewiduje również elastyczne instrumenty dostosowane do specyfiki poszczególnych branż.Jednym z wprowadzanych nowych rozwiązań mają być tzw. kontrakty branżowe – podpisywane między daną branżą a administracją rządową i zawierające zobowiązania obu stron (np. określone wsparcie w zamian za realizacje określonego celu, np. zmniejszenia emisyjności). - To będzie umowa między rządem i reprezentatywnym przedstawicielstwem branży, która będzie miała charakter zobowiązania publicznego – wyjaśniał wiceminister Robert Tomanek, dodając że koncepcja kontraktów branżowych była wzorowana na rozwiązaniach brytyjskich.Polska Polityka Przemysłowa to dziś ponad 100-stronicowy, ale wciąż wstępny dokument, bo konsultacje jego treści dopiero się zaczynają. - Dzisiaj otwieramy publiczną dyskusję nad Polską Polityką Przemysłową – mówił Jarosław Gowin, dodając że konsultacje z innymi resortami i ze stroną społeczną doprowadzą do wzbogacenia i ulepszenia tego dokumentu.Resort rozwoju liczy, że konsultacje zakończą się w czwartym kwartale i pod koniec roku Polska Polityka Przemysłowa zyska status strategicznego dokumentu rządowego. – To nie znaczy, że pewnych zawartych w niej rozwiązań nie będziemy wdrażać w życie wcześniej. Nie ma np. powodu by czekać z wprowadzeniem ulgi na robotyzację – mówił wiceminister Tomanek. Także minister Gowin zapowiadał, że PPP to zestaw instrumentów, których wdrażanie będzie rozłożonych na wiele etapów.