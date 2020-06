Polityka spójności pomoże odbudować europejską gospodarkę po Covid-19

Oskarża się nas o powolność i ociężałość. Jednak w chwili próby zadziałaliśmy szybko i sprawnie - powiedziała Elisa Ferreira, komisarz UE do spraw spójności i reform na EEC Online, przypominając, że antykryzysowe zmiany w polityce spójności stanowiły jedną z pierwszych reakcji Unii na Covid-19. Zapowiedziała też, że wśród priorytetów odbudowującej się po pandemii Europy będzie gospodarka bezemisyjna i cyfrowa. - Nie można bowiem budować przyszłości na podstawie pomysłów z minionej epoki - powiedziała.

- Krótko mówiąc, podwójnym celem jest stworzenie miejsc pracy i wspieranie transformacji unijnej gospodarki - oznajmiła unijna komisarz.Ponadto zasoby Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, którego jednym z ojców założycieli był Jerzy Buzek, zwiększono do 40 mld euro, ponieważ regiony, dostosowujące swój gospodarczy profil do wymogów klimatycznych, będą potrzebowały większego, a nie mniejszego wsparcia. Polska pozostanie największym beneficjentem tego funduszu.Czytaj także: 8 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla Polski - Proponujemy również dokonanie przeglądu śródokresowego polityki spójności w 2024 roku, co otworzy perspektywę uzupełnienia dostępnych środków o 10 mld euro - powiedziała Ferreira, przypominając, że Polska to największy beneficjent polityki spójności od czasu przystąpienia do Unii Europejskiej w roku 2004.Wezwała także do tego, aby skupić się przygotowaniach dobrych projektów, przemyśleć, jak najlepiej wykorzystać każdy z dostępnych instrumentów. - To ważniejsze niż kiedykolwiek, abyśmy jak najlepiej wykorzystali możliwości, które nam dano - podsumowała.