Polmediq: nie zgadzamy się decyzją Prezesa UOKiK o nałożonej karze

Polmediq nie zgadza się z decyzją o nałożeniu kary 90 tys. 952 zł przez Prezesa UOKiK – poinformowała PAP spółka. W ocenie Polmediq, decyzja Urzędu została wydana bez szczegółowej weryfikacji działalności spółki.

Prezes UOKiK nałożył karę 90 tys. 952 zł dla Polmediq m.in. za zapraszanie konsumentów na bezpłatne badania, nie informując, że spotkania mają charakter handlowy i są prowadzone przez handlowca a nie lekarza - podał w poniedziałek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wśród pozostałych zarzutów znalazło się wprowadzanie w błąd co do właściwości leczniczych oferowanej przez spółkę maty leczniczej, przekazywanie konsumentom informacji, które mogą wprowadzać ich w błąd co do stanu zdrowia oraz istnienia szczególnej korzyści cenowej przy sprzedaży.

Jak przekazała PAP Polmediq, spółka nie zgadza się z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Stwierdzono, iż spółka złożyła "liczne wnioski dowodowe", m.in. o przesłuchanie pracowników (personel medyczny) oraz klientów, które nie zostały jednak uwzględnione.

UOKiK pominął również prywatną opinię lekarza - dodano - potwierdzającą właściwości oferowanych produktów, a żadna inna opinia nie została sporządzona przez Urząd. Zdaniem spółki w związku z tym, że UOKiK nie uwzględnił żadnych wniosków dowodowych Polmediq, decyzja została wydana bez szczegółowej weryfikacji działalności spółki, a "nawet bez weryfikacji cennika, który udostępniamy publicznie".

Jak podkreślono, spółka od początku podjęła pełną współpracę z Urzędem. "Działamy bowiem transparentnie, a o jakości naszych usług świadczy również zadowolenie naszych klientów" - podsumowano.

