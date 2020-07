Polonus - oficjalnym przewoźnikiem Tour de Pologne

Polonus, narodowy przewoźnik autokarowy, został partnerem Tour de Pologne. W ramach długoterminowej współpracy będzie także oficjalnym przewoźnikiem autokarowym polskiego narodowego wyścigu kolarskiego - poinformował przewoźnik w czwartkowym komunikacie.

W ramach współpracy Polonus udostępni na tegoroczny Tour de Pologne swoje autokary, a także będzie promował wyścig w swoich kanałach komunikacji oraz na Dworcu Autobusowym Warszawa Zachodnia, który jest największym węzłem komunikacyjnym w Polsce.

"Jako lider polskiej branży transportowej wspieramy największe i najważniejsze wydarzenia sportowe, a nasza działalność doskonale wpisuje się w narodowy charakter Tour de Pologne" - powiedział, cytowany w komunikacie, Maciej Acedański, prezes Polonusa.

W tym roku Tour de Pologne odbędzie się w dniach 5-9 sierpnia. Trasa poprowadzi z Chorzowa do Krakowa. Będzie to pierwszy na świecie wyścig etapowy kolarzy elity po długiej przerwie spowodowanej koronawirusem. Z powodu pandemii wyścig został skrócony z siedmiu do pięciu odcinków.

Tegoroczna, 77. edycja odbędzie się bez publiczności, bez Stref Kibica i trybun, z ograniczoną liczbą dziennikarzy oraz w ścisłym reżimie sanitarnym. Oprawa wyścigu będzie skromniejsza, ceremonie dekoracji krótsze i bez hostess.