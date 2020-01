Polonus przewiózł w 2019 r. o prawie 6 proc. pasażerów więcej niż rok wcześniej

Narodowy przewoźnik autokarowy Polonus przewiózł w ubiegłym roku 4 mln 750 tys. pasażerów, to o prawie 6 proc. więcej niż rok wcześniej - poinformowała spółka we wtorek. Rok wcześniej było to 4 mln 500 tys. osób.

"W 2019 roku przewieźliśmy najwięcej pasażerów w historii naszej firmy. Zawdzięczamy to zaufaniu naszych klientów, którzy wiedzą, że decydując się na podróż z Polonusem otrzymują najwyższy poziom obsługi w atrakcyjnej cenie. Wspólnie z naszymi partnerami w ramach sieci Polonus Partner przejechaliśmy ponad 10 mln 500 tys. kilometrów" - powiedział, cytowany w komunikacie, Maciej Acedański, prezes Polonusa.

Polonus poinformował, że w ubiegłym dużym zainteresowaniem cieszyła się możliwość zakupu biletu w aplikacjach mobilnych. Tutaj wzrost zainteresowania ofertą narodowego przewoźnika autokarowego przełożył na zwiększenie sprzedaży o 49 proc. względem 2018 r.

We flocie narodowego przewoźnika jest 160 autokarów, które realizują kursy z ponad 600 przystanków.

Polonus to spółka Skarbu Państwa, która obsługuje blisko 40 linii, łącząc główne ośrodki miejskie i turystyczne z Warszawą. Pasażerowie Polonusa mogą korzystać podczas podróży z bezpłatnego bezprzewodowego internetu oraz usługi geolokalizacji.