Połowa światowego bogactwa w rękach nielicznych. Liczby mówią same za siebie

47,8 procent światowego bogactwa gospodarstw domowych znajduje się w rękach zaledwie 1,2 procent światowej populacji.

Nierówności społeczne pogłębiają się we współczesnym świecie raport przygotowany przez Credit Suisse (za rok 2021) pokazuje jak niewielka jest liczba populacji światowej, która akumuluje bogactwo.

1,2 proc. populacji przekłada się na 62,5 mln osób, które kontrolują 221,7 biliona dolarów. Z kolei drugą grupą osób znajdujących się na finansowej piramidzie zajmuje 627 mln ludzi, którzy posiadają 176,5 biliona dolarów i stanowią 38,1 proc. światowego bogactwa. Ta grupa liczy zaledwie 11,8 proc. populacji światowej.

Najbiedniejszych jest najwięcej i stanowią ponad połowę całości populacji światowej.

Najniżej w tym zestawieniu plasuje się najliczniejsza grupa 2,8 mld osób (53,2 proc. światowej populacji), na którą przypada jedynie 5 bilionów dolarów, co stanowi jedynie 1,1 proc. bogactwa światowego.

Jeśli zestawimy dane z badań za rok 2021 i 2011 to wyjdzie podobna struktura nierówności. Jednakże osób najbiedniejszych jest mniej w 2021 w stosunku do 2011 roku gdzie stanowili aż, 67,6 proc. populacji. Jednakże, w stosunku do 2011 roku powiększyła się liczba osób najbogatszych, którzy przed dekadą akumulowali jedynie 0,5 majątku światowego.

