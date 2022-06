Polpig: mniejsza podaż świń, w sklepach będzie drożej

Ograniczona podaż żywca wieprzowego powinna przynieść dalsze wzrosty cen skupu, co znajdzie odzwierciedlenie w wyższych cenach produktów wieprzowych na półkach sklepowych - przekazał we wtorek Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej Polpig.

Rośnie cena skupu żywca wieprzowego. Handlowcy notują wzrost sprzedaży produktów wieprzowych na unijnym rynku, a ubojnie z coraz większym trudem pokrywają zapotrzebowanie na surowiec. Eksporterzy również podkreślają większe zainteresowanie unijną wieprzowiną ze strony państw azjatyckich - przekazał KZP-PTCh Polpig we wtorkowym komentarzu.

Jak zaznaczono, podobnie jak w ubiegłych latach okres wakacyjny przyniósł wzrost konsumpcji, a wysokie temperatury obniżyły podaż żywca na skutek słabych przyrostów zwierząt. Impuls popytowy na wieprzowinę zaznaczył się nie tylko na południu Europy, ale również w krajach Europy Centralnej.

Ceny skupu wieprzowiny w tym tygodniu podniosły Irlandia, Hiszpania czy Belgia. Z notowań giełdowych wynika, że tuczniki w Niemczech w następnym tygodniu będą skupowane w cenie 1,85 euro/kg, czyli o 5 eurocentów drożej w stosunku do ubiegłego tygodnia - wskazano w komentarzu Polpig.

Według Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej na rynku krajowym zakłady zaczynają poszukiwać surowca do uboju, co powoduje wzrosty cen skupu. Średnia cena skupu w klasie E wynosi obecnie 8,60 zł/kg (+0,20 zł/kg) w stosunku do ubiegłego tygodnia.

"Ograniczona podaż powinna przynieść dalsze wzrosty cen skupu żywca, co znajdzie odzwierciedlenie w wyższych cenach produktów wieprzowych na półkach sklepowych" - podkreśliła organizacja producentów trzody chlewnej.

