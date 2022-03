Polregio odnotowało zysk w 2021 r.

Polregio rok 2021 r. zamknęło z dodatnim wynikiem finansowym. To już drugi rok z rzędu, kiedy spółka osiąga zysk netto – podała spółka we wtorkowym komunikacie prasowym.

Jak podano w komunikacie, spółka drugi rok z rzędu osiągnęła dodatni wynik finansowy na działalności podstawowej i dodatni wynik netto. Jednocześnie zwiększyła w 2021 r. przychody ze sprzedaży o około 10 proc. w stosunku do 2020 r.

"Wykonywanie pasażerskich przewozów kolejowych odbywa się na podstawie umów o świadczenie usług publicznych, z definicji więc kolej regionalna nie może maksymalizować zysków, tym bardziej warto podkreślić, że - pomimo kolejnego roku pandemii, znaczącego wzrostu kosztów i wymagających warunków rynkowych - spółka wypracowała zgodny z założeniami wynik" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Polregio Artur Martyniuk.

Jak podano w komunikacie spółki, co czwarty pasażer kolei w Polsce w 2021 r. skorzystał z usług Polregio, co daje spółce pozycję lidera na rynku przewozów pasażerskich z 26-proc. udziałem w rynku. Liczba pasażerów w 2021 r. zwiększyła się o 12 proc. w stosunku do roku 2020.

Polregio to największy pasażerski przewoźnik w Polsce. W ciągu roku z usług spółki korzysta blisko 70 mln pasażerów.

