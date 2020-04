Polregio sprzedało ponad 1,8 tys. biletów miesięcznych za 1 zł dla służby zdrowia

W ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia akcji, na pociągi Polregio sprzedano ponad 1,8 tys. biletów miesięcznych za symboliczną złotówkę, w ramach specjalnej oferty dla pracowników służby zdrowia - poinformował w poniedziałek w komunikacie kolejowy przewoźnik.

"Grupa Agencji Rozwoju Przemysłu, do której należy Polregio prowadzi szeroko zakrojone działania w kierunku przeciwdziałania skutkom epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Jako największy przewoźnik w Polsce także włączyliśmy się w ten front walki toczonej codziennie na wielu płaszczyznach naszego życia. Wspieramy pracowników służby zdrowia w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, oferując możliwość zakupu biletu miesięcznego za 1 zł" - powiedział cytowany w komunikacie Krzysztof Zgorzelski, prezes Polregio.

"Myślimy jednak też przyszłościowo, stąd już teraz pracujemy nad rozwiązaniem, które sprawi, że pracownicy służby zdrowia zawsze będą czuli się przez nas doceniani" - dodał.

Spółka wyjaśnia, że gdy sytuacja w Polsce wróci do normy, Polregio planuje nie tylko utrzymać swoją ofertę dla pracowników służby zdrowia, ale również ją zmodyfikować, aby była bardziej kompleksowa.

"Spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym przyjęciem naszej oferty i cieszymy się z tak dużej liczby sprzedanych biletów, mimo zmniejszonego ruchu i dostrzegalnego spadku liczby pasażerów. (...) Czujemy się w obowiązku, by pomóc i podziękować tym, którzy stoją na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem. Chcemy jednak, by nie było to działanie krótkoterminowe i nie ograniczało się tylko do czasu epidemii. Planujemy dalsze prace i kompleksowe rozszerzenie oferty, tak aby na stałe znalazła się ona w naszym cenniku" - podkreśla cytowana w komunikacie Anna Lenarczyk, członek Zarządu Polregio.

Polregio są największym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym w Polsce. Udział firmy w rynku kolejowych przewozów pasażerskich wynosi ponad 26 proc.