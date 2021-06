Polregio uruchamia kilkadziesiąt nowych połączeń w czasie wakacji

Największy polski przewoźnik kolejowy - Polregio, uruchamia w sezonie wakacyjnym kilkadziesiąt nowych połączeń do obsługi tras turystycznych - poinformowała w piątek kolejowa spółka.

"Rozwijamy i rozszerzamy ofertę na wakacje w ślad za powrotem pasażerów na kolej. Ten sezon zapowiada się rekordowo dla całej krajowej turystyki i jako największy przewoźnik pasażerski w Polsce chcemy umożliwić bezpieczny dojazd w przystępnej cenie do najpopularniejszych miejscowości oraz ośrodków turystycznych" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Polregio Artur Martyniuk.

Spółka informuje, że na trasie z Gdyni Głównej do Helu, w porównaniu do poprzedniego sezonu, Polregio skieruje od 26 czerwca o cztery pociągi więcej. Druga wakacyjna trasa obejmuje odcinek od Gdyni Głównej do Łeby przez Lębork.

Dla miłośników parków rozrywki, Polregio ma specjalną ofertę. Na trasie Katowice - Zator przez Mysłowice i Oświęcim pociągi spółki łączą metropolię śląską z Zatorem i Energylandią, największym rodzinnym parkiem rozrywki w Polsce.

Podobne połączenie realizowane jest z Krakowa. Obie trasy obsługują pociągi superREGIO, o podwyższonym standardzie.

Oprócz tego pociągami Polregio w Małopolsce można dotrzeć do miejscowości turystycznych, np. z Krakowa i Tarnowa do Muszyny i Krynicy-Zdroju oraz do Zakopanego. Miłośnicy wycieczek górskich mogą też skorzystać z połączenia z Muszyny do Popradu, których operatorem są Koleje Małopolskie we współpracy z Kolejami Słowackimi, a które od 5 lipca będą skomunikowane z pociągami Polregio do i z Krakowa.

Od 26 czerwca ruszają też pociągi sezonowe na trasach Lublin - Bełżec, Lublin - Jarosław oraz Chełm - Włodawa. Dodatkowe, sezonowe pociągi będą kursować z Rzeszowa do Zamościa, Sandomierza i słowackiej miejscowości Medzilaborce. Pociąg "Wojak Szwejk" w relacji Rzeszów - Medzilaborce - Rzeszów i Medzilaborce - Sanok - Medzilaborce będzie kursował od 25 czerwca w piątki, soboty i niedziele. Z kolei pociągi do Lublina, Zamościa i Sandomierza będą kursowały od 26 czerwca w soboty i niedziele.

Jak informuje Polregio, codziennie od 1 lipca do 31 sierpnia pociągi sezonowe dojadą nad Zalew Siemianówka, który stanowi jeden z największych wodnych akwenów regionu. Składy będą kursowały m.in. w relacjach Białystok - Siemianówka, Czeremcha - Siemianówka oraz Siemianówka - Hajnówka. Odcinek Czeremcha - Siemianówka został objęty ofertą promocyjną, dzięki czemu przejazd będzie niemal o połowę tańszy niż w taryfie podstawowej.

Przewoźnik przypomina, że od 1 maja codziennie kursują również sezonowe pociągi na trasie Białystok - Waliły. Wcześniej kursowały one tylko w weekendy.

