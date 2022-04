Polregio: w czwartek komunikacja zastępcza dla 108 pociągów

Na 1849 pociągów uruchamianych w czwartek, Polregio organizuje komunikację zastępczą dla 108 połączeń - poinformowała PAP rzeczniczka Polregio Aleksandra Baldys. Powodem utrudnień są zwolnieniami lekarskie pracowników – drużyn trakcyjnych i konduktorskich.

Jak poinformowała Baldys, w ubiegłym tygodniu odbyło się ostatnie spotkanie mediacyjne zarządu spółki ze związkami zawodowymi w Polregio SA i mediatorem w sprawie sporu zbiorowego. Wobec braku możliwości zawarcia porozumienia płacowego, zakończyło się ono podpisaniem protokołu rozbieżności.

"Związki zawodowe podtrzymały żądania podwyżki wynagrodzeń o 700 zł z wyrównaniem od 1 grudnia 2021 r. Zarząd Polregio rozumie oczekiwania strony społecznej odnośnie podwyżek wynagrodzeń, jednak przede wszystkim musi dbać o bezpieczeństwo finansowe spółki. Podwyżki w oczekiwanej przez wiązki zawodowe wysokości to roczny koszt ok. 124 mln zł. Oznaczałoby to stratę finansową dla spółki i utratę jej rentowności" - stwierdziła rzeczniczka. Dodała, że ze względu na brak zabezpieczenia finansowego na podwyżki, spółka nie może spełnić tych postulatów.

W przesłanej PAP informacji Baldys poinformowała, że w województwach małopolskim Polregio uruchamia komunikację zastępczą za 26 pociągów, w zachodniopomorskim 12. W Wielkopolsce 9 połączeń jest całkowicie odwołanych.

Utrudnień nie ma w województwach: pomorskim, świętokrzyskim, lubelskim oraz na Dolnym Śląsku.

"W reszcie województw problem jest marginalny. Za zdecydowaną większość połączeń uruchamiana jest zastępcza komunikacja autobusowa. Powodem utrudnień jest zakłócenie procesu przewozowego, spowodowane zwolnieniami lekarskimi pracowników Polregio - drużyn trakcyjnych i konduktorskich" - wyjaśnia rzeczniczka.

Aleksandra Baldys dodała, że zarząd Polregio zaproponował podniesienie wynagrodzenia zasadniczego o 400 złotych od 1 stycznia 2022 r. oraz 500 złotych jednorazowej gratyfikacji, przy czym wypłata tych środków byłaby uwarunkowana podpisaniem aneksów do umów z marszałkami wszystkich województw. Wyjaśnia, że uzyskanie finansowania wiąże się z koniecznością renegocjacji planów finansowych do umów PSC (Public Service Contract) z marszałkami województw, czyli organizatorów kolejowych przewozów pasażerskich w regionach, którzy są jednocześnie udziałowcami Polregio.

"Dokapitalizowanie spółki przez jej akcjonariusza większościowego - Agencję Rozwoju Przemysłu mogłoby nieść za sobą ryzyko uznania przez Komisję Europejską za niedozwoloną pomoc publiczną" - stwierdziła rzeczniczka.

Według niej zarząd podjął szereg działań, mających na celu zdobycie środków na podwyżki dla pracowników i na każdym etapie procesu negocjacji był gotowy porozumieć się ze stroną społeczną.

Wskazała ona, że od jesieni 2021 r. spółka prowadziła bardzo intensywne rozmowy z zarządami województw, którzy są jej właścicielami i na których zlecenie realizuje usługi dla pasażerów. W celu znalezienia rozwiązania na początku kwietnia odbył się Konwent Marszałków Województw RP z udziałem prezesa Polregio Artura Martyniuka. Wcześniej, 14 lutego odbyły się rozmowy z udziałem związków zawodowych w Agencji Rozwoju Przemysłu na temat postulatów płacowych i planów zakupu nowego taboru.

Do tej pory Polregio podpisało aneks do umowy z województwem świętokrzyskim, w którym zabezpieczono dodatkowe środki na wynagrodzenia dla pracowników. W planach są kolejne aneksy.

"Podwyższenie wynagrodzeń odbędzie się więc tak szybko, jak to możliwe, po zabezpieczeniu finansowania na ich wdrożenie. Zarząd Polregio podejmuje szereg działań, aby wynagrodzenia w spółce stale rosły. Warto podkreślić, że Polregio jako praktycznie jedyny z dużych przewoźników pasażerskich w 2020 r. nie obniżył pensji, jak również nie dokonał redukcji zatrudnienia mimo bardzo dużych spadków liczby pasażerów i ograniczenia pracy przewozowej w niektórych województwach" - poinformowała Baldys.

Dodała, że średnio w spółce w 2021 r. roczny przychód pracownika był wyższy w stosunku do roku 2020, gdyż jeszcze przed rozpoczęciem dialogu ze stroną społeczną pracownicy otrzymali: podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 450 zł brutto miesięcznie na pracownika, wdrożoną 1 stycznia 2021 r., rekompensatę za pół roku wstecz, w związku z przesunięciem terminu wdrożenia podwyżki wynagrodzenia, podwyżkę stawek będących podstawą do naliczania premii za odprawę podróżnych przy użyciu kas mobilnych, możliwość skorzystania z dodatkowego benefitu w postaci ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników i ich rodzin, współfinansowanego przez pracodawcę.

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce. Udział firmy w rynku wynosi około 27 proc. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu.

