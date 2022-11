Polregio: w październiku blisko 60 proc. rdr więcej pasażerów

W październiku br. prawie 8,5 mln pasażerów skorzystało z przejazdów pociągami Polregio, tj. o blisko 60 proc. więcej niż w październiku 2021 r. - poinformował we wtorek przewoźnik. Od początku roku do końca października łączna liczba pasażerów w pociągach Polregio wyniosła 72 mln.

Jak podała spółka, od początku roku do końca października 2022 r., Polregio przewiozło już 72 mln pasażerów, o 23 mln osób więcej niż w analogicznym okresie 2021 r., co oznacza wzrost aż o 46 proc. rok do roku.

"Rekordowym miesiącem był październik, kiedy to z pociągów przewoźnika skorzystało blisko 8,5 mln osób wobec 5,4 mln pasażerów w październiku 2021 r, i jest to wzrost o prawie 60 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r. Co więcej, tegoroczny wynik w październiku jest lepszy nawet od analogicznego okresu 2019, czyli ostatniego pełnego roku sprzed pandemii" - dodano.

"Liczba pasażerów w całym 2022 r. powinna przekroczyć poziom sprzed lockdownów" - powiedział, cytowany w komunikacie prezes Polregio Artur Martyniuk. Dodał, że w tym roku powinniśmy przewieźć ok. 100 mln osób, osiągając kolejny rekord po najlepszym do tej pory roku 2019,kiedy to z naszych usług skorzystało 89 mln pasażerów.

"Tegoroczny wynik to zasługa ciężkiej pracy , jaką na co dzień wykonują pracownicy spółki, kluczowa jest także efektywna współpraca z Urzędami Marszałkowskimi oraz stale aktualizowana i poszerzana oferta połączeń" - ocenił.

Jak wyjaśnił, pandemia COVID-19 sprawiła, że w roku 2020 oraz częściowo także w 2021 pasażerów było mniej, ale ten okres już za nami. "Spodziewamy się jeszcze większego popytu na nasze usługi i chcemy być na to właściwie przygotowani - wkrótce rozstrzygniemy przetarg na dostawę do 200 nowych pociągów, aby zwiększyć komfort podróżowania" - zaznaczył Martyniuk.

Spółka przypomniała, że wygrała niedawno 2 duże przetargi na obsługę połączeń o łącznej wartości blisko 1 mld zł.

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl