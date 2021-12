POLSA: polskie firmy sektora kosmicznego w projekcie badawczym w Australii

Polskie firmy sektora kosmicznego wraz z University of Western Australia złożyły wspólny wniosek o projekt badawczy w obszarze bezpieczeństwa kosmicznego pod kątem aktywności satelitów nad Australią - poinformowała w środę Polska Agencja Kosmiczna (POLSA).

Jak podała POLSA, polskie firmy: 6ROADS, ITTI i Sybilla Technologies wraz z University of Western Australia złożyły wspólny wniosek o projekt badawczy w obszarze bezpieczeństwa kosmicznego (ang. Space Safety). Celem planowanego projektu jest przegląd nieba nad Australią pod kątem aktywnych, jak również nieaktywnych satelitów i ich szczątków na orbitach okołoziemskich.

Wniosek o finansowanie został złożony do Australijskiej Rady Naukowej (ang. Australian Research Council) w ramach programu Linkage. Jego celem jest tworzenie połączeń pomiędzy nauką i przemysłem oraz wspieranie współpracy międzynarodowej. Decyzję o przyznaniu finansowania poznamy w czerwcu 2022 - przekazała Polska Agencja Kosmiczna.

Agencja wskazała, że zainicjowała i koordynowała rozmowy z Australią oraz negocjowała warunki polskiego udziału w planowanym projekcie.

POLSA dodała, że dane obserwacyjne w projekcie będą pochodzić między innymi z sieci teleskopów należących do 6ROADS oraz teleskopów należących do Polskiej Agencji Kosmicznej. Firmy ITTI i Sybilla Technologies będą uczestniczyć w tworzeniu specjalistycznego oprogramowania do zbierania i analizowania danych.

Obok realizacji nowatorskiego programu badawczo-rozwojowego (B+R), w ramach trzyletniej współpracy planowany jest udział polskiego naukowca w pracach stacjonarnych na kampusie w Perth oraz spotkania naukowo-biznesowe w Polsce i Australii - podano.

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) jest agencją wykonawczą MRiT powołaną w 2014 r. Jej zadaniem jest wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego poprzez realizację priorytetów Polskiej Strategii Kosmicznej. POLSA współpracuje z międzynarodowymi agencjami oraz administracją państwową w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej. Odpowiada za promocję polskiego sektora kosmicznego w kraju i za granicą.

