Polsat może pochwalić się oglądalnością, ale zysk ma dużo niższy

Większe przychody ze sprzedaży usług i produktów, ale znacznie niższy zysk. Grupa Cyfrowy Polsat podsumowała miniony rok, chwaląc się m.in. oglądalnością swojego głównego kanału.

Zysk netto Cyfrowego Polsatu w 2022 r. wyniósł 901 mln zł.

Grupa inwestuje także w rynek nieruchomości oraz w czyste źródła energii.

Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów grupy Cyfrowy Polsat w 2022 roku sięgnęły 12,91 mld zł. To o niemal pół miliarda więcej niż rok wcześniej, kiedy przychody odnotowano na poziomie 12,44 mld zł.

- Pomimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki finansowe – uważa Mirosław Błaszczyk, prezes Cyfrowego Polsatu S.A.

Zysk z działalności operacyjnej grupy wyniósł w 2022 r. 1,64 mld zł, co oznaczało zasadniczy spadek w porównaniu do 2021 r. Wówczas dwanaście miesięcy podsumowano zyskiem w wysokości 5,79 mld zł. Przełożyło się to na zysk netto, który w 2022 r. wyniósł 901 mln zł, a rok wcześniej – 4,41 mld zł.

EBITDA Cyfrowego Polsatu, czyli zysk z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację, utratę wartości i likwidację to 3,35 mld zł, a rok temu – 4,01 mld zł.

Wśród zdarzeń, które miały wpływ na sytuację grupy, jest m.in. wypłata 661 mln zł dywidendy w wysokości 1,20 zł na akcję oraz rekordowa emisja obligacji o wartości 2,67 mld zł.

– Utrzymujemy wysoką, stabilną liczbę świadczonych usług telefonii komórkowej oraz Internetu, jednocześnie – zgodnie z naszymi zapowiedziami – odnotowujemy niższą liczbę świadczonych usług płatnej telewizji, co wynika głównie z podjętej przez nas decyzji o repozycjonowaniu cenowym i zmianie strategii oferowania naszych serwisów wideo online – podkreśla spółka w komunikacie.

To oznacza jednoprocentowy spadek w sektorze płatnej telewizji w czwartym kwartale w odniesieniu do trzeciego kwartału 2022 z 13,34 mln kontraktowych użytkowników do 13,28 mln.

Ważną pozycję w grupie zajmuje telewizja, w tym kanał główny

Oglądalność głównego kanału Polsatu w całym 2022 r. sięgnęła 7,9 proc, zajmując drugą pozycję za TVN. W związku z tym przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrosły z 1,27 mld zł na 1,28 mld zł, co oznacza wzrost o 1,3 proc.

W czwartym kwartale 2022 r. liczba użytkowników serwisów internetowych grupy wzrosła w relacji rok do roku o niemal 700 tys. - do 21,2 mln.

Zgodnie ze strategię grupy, do dwóch głównych filarów biznesowych działalności, czyli telekomunikacji pod marką Plus i kontentu pod marką Polsat, dołączono trzeci segment czystej energii.

Od energetyki wiatrowej po wodór - Polsat widzi przyszłość w energetyce

- Chcemy dostarczać Polakom tanią i czystą, zieloną energię, która jest niezbędna do codziennego funkcjonowania i która obok usług telekomunikacyjnych i medialnych jest podstawową usługą w każdym gospodarstwie domowym – tłumaczy Zygmunt Solorz, przewodniczący Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu. Dlatego grupa rozwija projekty energetyki wiatrowej, słonecznej i biomasowej, zapowiada też na ten rok uruchomienie pierwszego w Polsce elektrolizera produkującego zielony wodór na masową skalę.

Grupa Cyfrowy Polsat jest dziś największym dostawcą zintegrowanych usług medialno-telekomunikacyjnych w Polsce. W ofercie jest nie tylko płatna telewizja oraz usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, transmisji danych oraz dostęp do szerokopasmowego Internetu, ale także media, w tym internetowe. W minionym roku grupa rozpoczęła też działalność na rynku nieruchomości.

Największym udziałowcem spółki Cyfrowy Polsat jest Zygmunt Solorz, posiadający 62,04 proc. akcji, Tobias Solorz - 1,57 proc. oraz Nationale Nederlanden PTE S.A. - 6,42 proc.

