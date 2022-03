Polsat Plus zainwestuje w produkcję czystej energii i zielonego wodoru

Grupa Polsat Plus podsumowała 2021 rok i zaprezentowała strategię na przyszły rok i następne lata. Oprócz rozbudowy segmentu telekomunikacji i kontentu, inwestuje w produkcję zielonej energii pochodzącej m.in. ze słońca, wiatru czy biomasy. Przygotowuje się też do rozpoczęcia produkcji zielonego wodoru. W ramach strategii multiplay do takich usług, jak internet, telefon czy telewizja dołączy prąd, jako kolejna usługa.

Strategia 2023+

Technologia 5G i rebranding

Grupa przyjęła Strategię 2023+, która określiła kierunki rozwoju oraz rozszerzyła dotychczasową działalność operacyjną o nowy obszar – Czystą Energię. Nowy filar ma otworzyć możliwości generowania dodatkowego strumienia przychodów oraz przynieść społeczne korzyści, m.in. dzięki istotnej redukcji emisji gazów cieplarnianych.Tania i czysta energia wpisuje się w strategię multiplay. Jej założeniem jest dostarczanie wszystkich niezbędnych usług dla domu – internetu stacjonarnego w technologiach światłowodowych, domowego LTE, mobilnego 5G i LTE, telewizji satelitarnej, kablowej IPTV i internetowej z dekoderem, ofert telefonii mobilnej i stacjonarnej, a wkrótce także zielonej energii – poinformowano w komunikacie.Liczba klientów usług multiplay wzrosła w 2021 roku o 88 tys., do poziomu ponad 2,45 mln. Liczba usług kontraktowych świadczona klientom B2C zwiększyła się o blisko 300 tys. w ciągu roku, do 13,47 mln. Średni przychód od tych klientów zwiększył się do ponad 69 zł.– Średniomiesięczny przychód od klienta (ARPU) naszego segmentu B2C wzrósł o 4,4 proc., a wskaźnik odejść klientów (churn) utrzymuje się na niskim poziomie 6,9 proc. rocznie. Nasi klienci korzystają z coraz większej liczby usług kontraktowych, a wraz z rozbudową zasięgu naszej sieci 5G rośnie zainteresowanie urządzeniami i taryfami 5G. Zapewniają one jeszcze więcej możliwości, m.in. w dostępie do cyfrowej rozrywki, w tym naszych treści TV i serwisów online – mówi Maciej Stec, wiceprezes zarządu ds. strategii Cyfrowego Polsatu i Polkomtela w Grupie Polsat Plus.Rozwinięciem strategii multiplay są inwestycje w czystą energię i zielony wodór. Postawiono sobie za cel zbudowanie 1000 MW mocy produkcyjnej nisko- i zeroemisyjnej energii.- Będziemy ją w szczególności produkować ze słońca, wiatru, biomasy, jak również z termicznej obróbki odpadów. Jednocześnie zaczynamy rozwijać pełny łańcuch wartości zielonego wodoru. Będziemy produkować wodór z czystej energii, przewozić go, magazynować, dystrybuować, a jednocześnie tworzyć produkty dla użytkownika końcowego. Zbudowaliśmy już prototyp autobusu wodorowego, który jest w trakcie homologacji, i przygotowujemy budowę fabryki autobusów. W efekcie tych działań przyczynimy się do obniżenia emisji CO2 w polskiej gospodarce o ponad 2 mln ton rocznie – wyjaśnia Maciej Stec.W segmencie usług biznesowych łączna liczba klientów B2B utrzymuje się na poziomie prawie 70 tys. Średni przychód od klientów usług komunikacyjnych i teleinformatycznych pozostaje na poziomie 1,4 tys. zł miesięcznie.Czytaj: Przestarzała elektrownia przekształca się w europejskie centrum wodoru W lipcu 2021 roku Grupa Polsat Plus sfinalizowała strategiczną współpracę z Cellnex Telecom. W zasięgu sieci 5G Plusa mieszka ponad 19 mln osób. Liczba stacji 5G Plusa wzrosła do 3 tys., zapewniając zasięg 5G w 800 miejscowościach w całej Polsce. Sieć 5G Plusa działa w paśmie 2600 MHz TDD, wydzielonym tylko na potrzeby tej technologii.Grupa w 2021 roku wprowadziła nową identyfikację wizualną najważniejszych marek i strategiczne zmiany w komunikacji marketingowej. Nowe logotypy graficzne otrzymały marki Plus i Polsat, marka Polsat Box zastąpiła markę Cyfrowy Polsat, a serwisy Ipla i Cyfrowy Polsat Go zostały połączone w jeden serwis o nowej nazwie Polsat Box Go. Powstał nowy, bezpłatny serwis z reklamami Polsat Go z treściami Telewizji Polsat. Grupa zyskała nową nazwę – Grupa Polsat Plus i swoje logo.