Polsce nadal grozi stagflacja. Działania rządu nie pomagają

Głównym czynnikiem napędzającym inflację w Polsce jest mnożenie programów socjalnych przez rząd. Ten kierunek działań może wepchnąć Polskę w stagflację.

W ostatnich miesiącach nastąpił pewien spadek oczekiwań inflacyjnych konsumentów w Polsce. Odsetek respondentów, którzy spodziewają się zwiększenia cen spadł z 90 do 87 proc. Jednakże średnia wśród krajów Unii Europejskiej jest niższa i wynosi jedynie 82 proc, według badań Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Wyhamowanie inflacji jest tylko przejściowym zjawiskiem, które odwróci się wraz ze wzrostem cen energii

Obecnie liczba firm planujących podwyżki zmalała z 42 proc. (w kwietniu) do 26 proc. To pewne spowolnienie oczekiwań wzrostu inflacji bierze się przede wszystkim z ustabilizowania cen surowców energetycznych. Jednakże, jak podkreślają eksperci, jest to zjawisko krótkotrwałe i może zostać odwrócone po tym jak nastąpi gwałtowny wzrost cen energii i żywności.

Polska zagrożona stagflacją w związku ze zmonopolizowaniem szeregu sektorów gospodarki i zwiększeniem transferów socjalnych

Stagflacja czyli spowolnienie gospodarcze połączone z wysoką inflacją występuje w przypadku zaburzenia rynkowych mechanizmów ustalania cen. W Polsce i jej przyczyną może być zmonopolizowanie szeregu sektorów gospodarki w tym energetycznego, paliwowego i bankowego. Dokłada się do tego zwiększanie transferów socjalnych, które stanowią swoiste paliwo inflacjogenne.

