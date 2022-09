Polsce nie grozi eksplozja bezrobocia. Przynajmniej w tym roku

Wszystko wskazuje na to, że bezrobocie jeszcze przynajmniej do końca roku utrzyma się na niskim poziomie – podano w piątkowym komentarzu Konfederacji Lewiatan do danych GUS.

Jak podał GUS w piątek, stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 4,8 proc. wobec 4,9 proc. w lipcu. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w sierpniu 806,9 tys. wobec 810,2 tys. w lipcu.

"Ciągle mamy otwartą ścieżkę do dalszych spadków bezrobocia. Nasza prognoza na koniec roku - 4,5 proc. nadal pozostaje aktualna" - podano w piątkowym komentarzu Konfederacji Lewiatan.

"To patologiczna sytuacja, sztucznie podwyższająca wskaźnik bezrobocia. Obecnie dużo większy wpływ na jego wysokość (zawyżanie) może mieć napływ obywateli Ukrainy. Pytanie tylko, czy GUS uwzględnia w swoich obliczeniach duży napływ aktywnych zawodowo osób" - wskazano w komentarzu Lewiatana. Przyznali jednocześnie, że metodologia obliczania stopy bezrobocia jest owiana tajemnicą. "Dane pokazują, że raczej szacunki dotyczące liczby osób aktywnych zawodowo nie uwzględniają pracowników z Ukrainy" - wskazano.

Eksperci uważają, że kwestia rejestracji w urzędach pracy będzie wpływać także na poziom bezrobocia w kolejnych miesiącach.

"Wszystko wskazuje na to, że bezrobocie jeszcze przynajmniej do końca roku utrzyma się na niskim poziomie. Nie będzie to jednak do końca wynik dobrej sytuacji przedsiębiorstw, a głównie niechęci osób do rejestracji w urzędach pracy" - stwierdzili analitycy.

Jak podali, jeśli deklaracje przedsiębiorstw o wstrzymaniu rekrutacji oraz planowanych redukcjach staną się faktem, w pierwszej kolejności pracę prawdopodobnie będą tracić osoby zza naszej wschodniej granicy - te które napłynęły po 24 lutego. "

