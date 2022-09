Polscy hotelarze mogą spaść z wysokiego konia. Cel to przetrwać...

Branża turystyczna, w tym przede wszystkim hotelarska, mocno odczuła skutki obecnych kryzysów. O głównych wyzwaniach rozmawiamy z Ireneuszem Węgłowskim, prezesem IGHP, zrzeszającej 570 hoteli w Polsce.

Branża hotelarska nadal odczuwa skutki pandemii Covid-19 ale także wojny.

Nie ma chyba w Polsce hotelu, który nie zatrudniałby przynajmniej jednej osoby rekrutującej się z grupy uchodźców po 24 lutego.

Prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego Ireneusz Węgłowski brał udział w panelu "Hotele czekają na mocne odbicie w turystyce" podczas Property Forum w Warszawie.

Jak dzisiaj wygląda stan branży hotelarskiej, biorąc pod uwagę wojnę w Ukrainie oraz dwa lata pandemii COVID 19? Czy branża turystyczna odbiła się w sezonie letnim?

Nie można powiedzieć, że ona się już całkowicie odbiła. Wychodzimy z trudnego okresu pandemii, z czym mieliśmy do czynienia od marca 2020 roku, ale weszliśmy w czas wojny na Ukrainie. Z jednej strony wywołało to falę rezygnacji z wcześniej zrobionych rezerwacji z drugiej zaś, część uchodźców została ulokowana w hotelach. Różne były źródła finansowania pobytu tych osób, ale wielu hotelom, które kwaterowały gości uciekających przed wojną, pozwoliło to przetrwać trudny okres mniejszego popytu przed letnimi wakacjami. Lipiec i sierpień pod względem przychodów były pomyślne dla branży. Reasumując, hotele, które zaczęły pracować normalnie, bez ograniczeń administracyjnych, które nam towarzyszyły przez 2 lata pandemii, znacznie poprawiły przychody. Niestety, gwałtownie rosnące ceny zaopatrzenia, a mam na myśli głównie ceny nośników energii, powodują duże obawy o zyskowność prowadzonej działalności w branży.

Z danych za sierpień, które na podstawie ankiet zebrała Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego (IGHP) widzimy, że 60 proc. hoteli odnotowało frekwencję ponad 70 proc. To bardzo dobra informacja, a są też takie regiony i takie hotele, w których frekwencja osiągnęła 80 czy 90 proc. Z drugiej strony wzrosły średnie ceny noclegów, które są niemniej ważnym elementem budowania przychodów.

Ceny w hotelach gwałtownie wzrosły od stanu sprzed pandemii, dotyczy to 90 proc. hoteli

Porównanie średnich cen w tym roku z rokiem przed pandemią, wskazuje na ich wzrost w 90 proc. hoteli i również co dziewiąty hotel raportuje wyższe ceny w porównaniu do sierpnia ubiegłego roku. Mimo to, ten wzrost przychodów spowodowany relatywnie wysokimi wskaźnikami obłożenia i wzrostem średnich cen dla wielu hoteli jest niestety niewystarczający aby pokryć zwiększone koszty działalności.

Wielokrotnie wyższe ceny energii elektrycznej i gazu oraz inne koszty działalności, stawiają pod znakiem zapytania opłacalność biznesu w nadchodzących miesiącach. Podsumowując, wysoka frekwencja i rosnące ceny usług hotelowych pozwoliły hotelom na podniesienie przychodów, ale odbudowanie strat, które miały miejsce w latach 2020 i 2021, przy tym poziomie kosztów jest niemożliwe. Zagrożona też jest bieżąca zyskowność biznesu.

Sezon jesienno-zimowy może okazać się trudny dla branży hotelarskiej. Popyt będzie niewielki a ceny energii gwałtownie rosną

Co dalej, jaka przyszłość?

Trudno powiedzieć gdyż mamy zbyt wiele niewiadomych. Wciąż trwa wojna, co ogranicza odbudowanie w pełni turystyki przyjazdowej i segmentu MICE. Poza tym pandemia jeszcze ciągle przecież się nie skończyła. Nie ma pewności, że za chwilę w sezonie jesienno-zimowym nie pojawi się nowe zagrożenie. Wakacje są za nami i popyt już nie będzie na takim samym poziomie jak w miesiącach letnich. Do tego wciąż rosnące ceny nośników energii... Analizujemy rozwiązania, których stosowanie może pomóc hotelom przetrwać najbliższe, trudne miesiące.

A jak wyglądała branża turystyczna jeśli chodzi o zatrudnienie? Wiadomo że w trakcie pandemii Covid-19 dochodziło do licznych redukcji zatrudnienia w hotelach. Czy ten stan teraz trochę się zmienił, czy hotele mają pełne obłożenie jeśli chodzi o pracowników?

Inflacja powoduje duże naciski płacowe, co wpływa na wzrost kosztów zatrudniania

Nie powiedziałbym, że one są już w pełni zaspokojone. Obserwujemy różnice w zależności od regionów i od miast. Nie wszystkie hotele zgłaszają nam braki w zatrudnieniu, chociaż w miesiącach wakacyjnych było wiele miejsc, które borykały się z brakiem pracowników. Wiadomo, że tradycyjnie w sezonie letnim jakaś część pracowników przenosi się czasowo do bardzo atrakcyjnych turystycznie miejscowości. Zatrudnienia szukają w sezonowych punktach, zwłaszcza gastronomicznych, ale również w otwierających się obiektach noclegowych m. in. apartamentach wypoczynkowych. Nie jesteśmy więc jeszcze w sytuacji pełnego zatrudnienia w hotelach, no i pamiętajmy o tym, że inflacja powoduje duże naciski płacowe, co wpływa na wzrost kosztów zatrudniania.

Czy branża hotelarska zagospodarowała trochę potencjał ludności ukraińskiej, mam tutaj na myśli uchodźców, którzy przyjechali do Polski, czy są jakieś dane na ten temat?

Nie mamy dokładnych danych chociaż przy okazji live-czatów organizowanych z naszymi hotelami członkowskimi, a jest ich w IGHP ponad 570, rozmawiamy nt. współpracy z Ukraińcami. Z niewielkim ryzykiem mogę stwierdzić, że nie ma chyba w Polsce hotelu, który nie zatrudniałby przynajmniej jednej osoby rekrutującej się z grupy uchodźców po 24 lutego.

A co do faktów, to nasza Izba podpisała umowę z amerykańską instytucją, która finansuje pobyt w okresie trzymiesięcznym tysiąca Ukraińców w kilku hotelach członkowskich IGHP. Część z tych osób zdobywa kwalifikacje i podejmuje pracę w Polsce, również w hotelach. IGHP organizuje dla nich szkolenia w zawodach hotelarskich co sprawia, że osoby te mają możliwość znalezienia stałego oparcia i stałej pracy w naszej branży.

