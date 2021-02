Polscy menedżerowie są sfrustrowani restrykcjami

Brak jasnej perspektywy końca pandemii przyczynia się do znużenia szefów polskich firm - wynika z badań naukowców z Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) i Uniwersytetu Warszawskiego (UW), o których pisze poniedziałkowa "Rzeczpospolita".

"Rz" opisuje piątą edycję badania "Polski biznes w sytuacji pandemii", które przeprowadzono od listopada 2020 do stycznia 2021 r.

"Chociaż firmy nauczyły się działać w reżimie sanitarnym i przystosowują się do pracy hybrydowej, to ich szefowie coraz częściej czują znużenie przedłużającymi się restrykcjami i to samo widzą wśród pracowników" - pisze dziennik.

Z analizy wynika również, że menedżerowie coraz rzadziej snują plany na "po covidzie" i starają się jak najlepiej działać w obecnej sytuacji.

"Prowadzący projekt prof. Krzysztof Obłój, ekspert zarządzania strategicznego, zwraca uwagę na coraz bardziej widoczny podział firm na dwie grupy, z których jedna dobrze sobie radzi, a czasem nawet korzysta na obecnych warunkach. Druga grupa zaciska pasa i nastawia się na przetrwanie. Jednak w obu grupach narasta zmęczenie psychiczne i frustracja, co sygnalizują widoczne wśród uczestników badania przejawy agresji wobec świata polityki" - czytamy w "Rz".

Jako duże obciążenia menedżerowie wskazali niestabilność przepisów, mnożenie nakazów, zakazów i kar.