Polscy studenci za granicą mogą się ubiegać o dofinansowanie - kolejna edycja Bona Fide

Polscy studenci, kształcący się na zagranicznych uczelniach, mogą się ubiegać o dofinansowanie o wartości nawet 150 tys. zł. Fundacja Orlen rozpoczęła właśnie nabór do 3. edycji programu stypendialnego Bona Fide. Wnioski można składać do 20 lipca 2020 r.

Informując w czwartek o kolejnej edycji programu Bona Fide płocki koncern PKN Orlen przypomniał, że stypendia - podobnie jak w poprzednich odsłonach tego projektu - przeznaczone są dla polskich studentów studiów II lub III stopnia, kształcących się na jednej z 50 zagranicznych szkół wyższych, ujętych w Akademickim Rankingu Uniwersytetów Świata, tzw. lista szanghajska.

Jak wyjaśnił PKN Orlen, w ramach programu stypendialnego "po zakończeniu nauki za granicą stypendyści zobowiązują się do podjęcia pracy w Polsce, w jednej ze spółek z udziałem Skarbu Państwa lub w administracji publicznej". Koncern dodał, iż partnerami tegorocznej edycji projektu zostały cztery fundacje korporacyjne: Fundacja Orlen, Fundacja BKG im. J.K. Steczkowskiego, Fundacja Energa oraz Fundacja Lotos.

"Dotychczasowe dwie edycje programu Bona Fide utwierdziły nas w przekonaniu, że warto kontynuować ten projekt. Z dumą obserwujemy rozwój absolwentów programu. Znaleźli zatrudnienie w wiodących polskich firmach i z powodzeniem wykorzystują wiedzę zdobytą na zagranicznych uczelniach" - powiedziała Marta Soluch, prezes Fundacji Orlen, cytowana w czwartkowym komunikacie płockiego koncernu.

Jak dodała, "Bona Fide to unikalna propozycja na rynku stypendialnym". "Dążymy do tego, aby wspierać coraz więcej polskich studentów, dlatego zapraszamy inne fundacje korporacyjne do włączenia się w tworzenie tego wyjątkowego programu" - podkreśliła Soluch.

PKN Orlen zaznaczył, że kwalifikacja do programu jest dwuetapowa: w pierwszym, kandydaci wypełniają i przesyłają komplet dokumentów, a następnie z osobami zakwalifikowanymi do drugiego etapu przeprowadzone zostaną rozmowy indywidualne - na ich podstawie Fundacja Orlen wyłoni stypendystów programu. Regulamin programu Bona Fide oraz formularz stypendialny dostępne są na stronie internetowej: https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/ProgramStypendialny/Strony/STYPENDIUM-BONA-FIDE.aspx.

Odnosząc się do założeń projektu, PKN Orlen zwrócił uwagę, że program Bona Fide "to unikalny projekt w skali kraju". "Jego celem jest objęcie mecenatem osób, które w przyszłości mogą swoją wiedzę i doświadczenie na zagranicznych uczelniach wykorzystać do budowania siły krajowej gospodarki" - podkreślił płocki koncern. Jak podał PKN Orlen, w dwóch dotychczasowych edycjach programu Bona Fide przyznano w sumie 12 stypendiów na łączną kwotę ponad 1,5 mln zł.