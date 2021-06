Polscy ubezpieczyciele ruszają w chmurę

Prawie jedna trzecia ankietowanych firm z polskiego sektora ubezpieczeń jest na etapie wdrażania strategii chmurowej. 20 proc. ankietowanych na razie nie ma tego w planach. Pozostali deklarują, że jest to planowane w ciągu roku - wynika z badania przeprowadzonego przesz Accenture i Polską Izbę Ubezpieczeń.

Barierą są regulacje

Zachowawcze podejście do chmury widać też na przykładzie planowanych działań w tym obszarze. Zdecydowana większość badanych zakładów (90 proc.) deklaruje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje przenieść do chmury publicznej jedynie 0-20% danych i workloadów. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku chmury prywatnej, gdzie 70 proc. ankietowanych wskazuje na chęć przeniesienia minimalnej ilości danych.Badanie pokazuje jednak, że o ile praktyka kuleje, o tyle już z teorią nie jest najgorzej. 90 proc. respondentów zauważa, że wdrażając chmurę lub przenosząc część aplikacji do chmury, może znacznie usprawnić oraz poprawić efektywność biznesu. Co drugi badany wśród korzyści wymienia również zwiększenie sprzedaży poprzez cyfryzację, a także lepsze wykorzystanie danych.Największą barierą we wdrażaniu rozwiązań chmurowych są obecnie regulacje. Wskazało na to aż 80 proc. badanych. Według ubezpieczycieli działających w Polsce migracja wiąże się z koniecznością podjęcia odpowiednich kroków, które pozwolą na dostosowanie się do stawianych wymagań (np. w zakresie kompetencji pracowników z obszaru bezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych, posiadanie planu przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej czy też monitorowanie środowiska przetwarzania informacji w usługach chmurowych oraz dokumentowanie podejmowanych działań).Są jednak jaskółki postępu. - Na polskim rynku ubezpieczeń istnieją już firmy, które wykorzystały chmurę do zbudowania cyfrowej marki od A do Z. Jedna z firm oferujących ubezpieczenia na życie, posiada już ponad 70 proc. systemów działających w chmurze. Jestem przekonany, że w najbliższych miesiącach tym śladem podążą kolejne zakłady ubezpieczeń, a standard wypracowany przez PIU będzie dla branży drogowskazem – podsumowuje Łukasz Marczyk.