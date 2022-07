Polska 2050 chce informacji premiera nt. stanu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Polska 2050 złoży w poniedziałek do marszałek Sejmu Elżbiety Witek wniosek o przedstawienie przez premiera Mateusza Morawieckiego na najbliższym posiedzeniu Sejmu informacji na temat stanu bezpieczeństwa energetycznego Polski - poinformowali w poniedziałek w Sejmie politycy ugrupowania.

Na konferencji prasowej w Sejmie posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska i wiceprzewodniczący partii Michał Kobosko poinformowali, że złożą w poniedziałek do marszałek Sejmu wniosek o rozszerzenie porządku zbliżającego się posiedzenia Sejmu o punkt: informacja premiera o obecnym stanie bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz wyjaśnienia przyczyn "incydentu z 4 lipca br."

Hennig-Kloska przypomniała, że 4 lipca "byliśmy bliscy blackoutu" energetycznego - rezerwa mocy, która powinna zabezpieczać 9 proc. średniego spożycia energii w Polsce "wyniosła nagle o godz. 19 zero megawat (MW)". Posłanka podkreślała, że jest to sytuacja niepokojąca, która podaje w wątpliwość, czy polska gospodarka może pracować stabilnie.

4 lipca, o godzinie 19 rezerwa mocy - jak wynika z danych PSE - wynosiła 0 MW. Jak napisała "Rzeczpospolita", powołując się na informacje PSE, 4 lipca w ciągu dnia dwie duże jednostki wytwórcze zgłosiły awarie, w efekcie dostępna dla operatora rezerwa w godz. 19 w poniedziałek nie była wystarczająca. W tej sytuacji operator - jak wyjaśniła "Rz" - wykorzystał narzędzia niezbędne dla przywrócenia wymaganego poziomu rezerwy, w tym pomoc awaryjną z sąsiednich systemów.

Posłanka Polski 2050 pytała, jak to się stało, że nagle całkowicie mieliśmy zerową energię mocy i czy oznacza to, że również w przyszłości może zabraknąć węgla dla Polaków. "Premier Morawiecki jest winien Polakom wyjaśnienia ws. zabezpieczenia węglowego i stanu naszych zapasów tego surowca energetycznego" - mówiła.

"Chcemy wiedzieć, gdzie dzisiaj jesteśmy z zabezpieczeniem węglowym dla polskiej energetyki. Czy zabraknie węgla dla Polaków" - wyliczała pytania do premiera. "Czy braki węgla odczuwają już spółki energetyczne i czy to właśnie niskie zapasy węgla były odpowiedzialne za sytuację z 4 lipca" - dodała. "Chcemy usłyszeć od pana premiera, czy taka sytuacja może się w przyszłości powtórzyć" - dodała.

Podkreślała, że obecna sytuacja może narazić polską gospodarkę na wielomiliardowe straty i odstraszać partnerów handlowych i biznesowych od inwestowania.

Wiceprzewodniczący Polski 2050 mówił, że sytuacja wokół sektora energetycznego i źródeł energii jest niepokojąca. Przyznał, że istnieją czynnik niesparzające obecnej sytuacji - m.in. wojna na Ukrainie oraz zmiany klimatyczne - jednak, jak podkreślał, niezależnie od tego polski rząd powinien mieć własny plan działania w sytuacji kryzysowej. "Od lat tymczasem nie ma w Polsce strategii energetycznej" - przypomniał.

Krytykował również działania rządu, które jego zdaniem pokazują brak myślenia strategicznego. "Widzimy chaos, widzimy brak kompetencji, widzimy opóźnienia, wreszcie widzimy rozgrywki w rządzie między jedną a druga frakcją - między frakcją premiera (Mateusza) Morawieckiego, a frakcją wicepremiera (Jacka) Sasina - o to, kto jest winien temu bałaganowi związanemu z węglem" - mówił.

Wiceprzewodniczący Polski 2050 ocenił działania rządzących jako "totalną amatorszczyznę", która uderza w nas wszystkich. "Oczekujemy konkretnych działań i konkretnej informacji" - apelował.

W poniedziałek na Śląsku odbędzie się odprawa premiera Mateusza Morawieckiego m.in. z wicepremierem Jackiem Sasinem oraz szefami spółek PGG, PGE, Węglokoksem ws. sytuacji dotyczącej węgla - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Wkrótce będą niezbędne korekty dot. tzw. ustawy węglowej - dodał.

Spółki PGE Paliwa oraz Węglokoks zostały zobowiązane decyzją premiera do zakupu i sprowadzenia do 31 października 2022 r. do Polski łącznie 4,5 mln ton węgla odpowiedniego dla gospodarstw indywidualnych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl