Polska 2050: niech premier odpowie Sejmowi, czy polska energetyka jest gotowa do rozpoczęcia sezonu grzewczego

Zwracamy się do marszałek Elżbiety Witek, by premier Mateusz Morawiecki w trakcie rozpoczynającego się piątek posiedzenia Sejmu odpowiedział na pytania: czy polska energetyka jest gotowa do rozpoczęcia sezonu grzewczego - apelowała w czwartek w Sejmie posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska.

W czwartek na konferencji prasowej w Sejmie posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska zwróciła się do marszałek Elżbiety Witek, aby premier Mateusz Morawiecki w trakcie rozpoczynającego się w piątek posiedzenia Sejmu odpowiedział na pytanie: czy polska energetyka jest gotowa do rozpoczęcia sezonu grzewczego?

"Na jaki okres mamy zabezpieczone dostawy gazu i węgla? Czy polskiej gospodarce i nam w domach grożą przerwy w dostawie prądu i gazu? Czy są już naciski na spółki produkujące nawozy, by wstrzymywały produkcję, by gaz oszczędzać i poprawiać bilans w magazynach?" - wyliczała kolejne pytania do premiera Hennig-Kloska.

Posłanka mówiła także, że obok słabego złotego, głównym silnikiem napędzającym w Polsce inflację są ceny energii. "Powstaje gigantyczne rozwarstwienie między rzeczywistym kosztem wytwarzania energii w Polsce, a tym, jakie ceny obserwujemy na towarowej giełdzie energii w Warszawie. To oznacza, że marże spółek energetycznych, przesyłowych, wydobywczych, górnictwa rosną zbyt szybko" - mówiła Hennig-Kloska. Powołując się na raport Klubu Jagiellońskiego, mówiła, że marża wytwarzania energii w Polsce i dostarczania jej do naszych domów i firm sięga już 50 proc.

Podkreślała, że ten poziom wzrostu cen marż i cen energii jest nieakceptowalny dla naszych portfeli i naszej gospodarki.

Obecny na konferencji ekspert Instytutu Strategie 2050 Jan Szyszko zwracał uwagę, że polski rząd nie potrafi pomagać, co widać na przykładzie trwającego kryzysu energetycznego. Mówił, że dodatek energetyczny, który proponuje rząd, nie rozwiązuje problemu i nie jest sprawiedliwy.

Wyjaśnił, że identyczne wsparcie dostaną zarówno człowiek zarabiający minimalną krajową, jak i przykładowo wicepremier i Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin, zarabiający o wiele więcej.

Ekspert Instytutu Strategie 2050 podkreślił, że rosnące ceny energii to problem ogólnoeuropejski. "Ale w całej Europie wszystkie państwa mają jeden cel pomocy: tak wydać pieniądze, by koszty podwyżek były jak najmniejsze dla ludzi najuboższych, małych przedsiębiorców, rolników, szkół czy szpitali" - mówił.

Wskazał, że takie kraje jak Dania, Bułgaria, Rumunia czy Litwa, wydają od Polski mniej, ale efekt tej pomocy jest dużo lepszy. "Ponieważ pomoc oferowana w tych krajach to pomoc celowana do grup, które tej pomocy rzeczywiście potrzebują" - mówił.

Jego zdaniem trzeba jak najszybciej wprowadzić podatek solidarnościowy, którego celem jest przekazanie nadmiernych zysków spółek węglowych na pomoc tym, którzy jej potrzebują - przedsiębiorcom, rodzinom i instytucjom. Kolejna rzecz, na którą wskazał, to dodatki energetyczne, które będą rekompensowały rachunki potrzebującym i nie będą uzależnione od tego, czy do ocieplenia używają gazu czy węgla.

O zwołaniu nadzwyczajnego, jednodniowego posiedzenia Sejmu poinformowała w ubiegłym tygodniu marszałek Elżbieta Witek. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad, posłowie zajmą się rządowymi projektami ustaw wprowadzającymi dodatkowe możliwości dofinansowania innych źródeł ciepła niż węgiel. Pierwszy projekt dotyczy wsparcia odbiorców ciepła używających do opalania pelletu, LPG, oleju opałowego, drewna opałowego i używających ciepła systemowego.

