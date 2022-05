Polska 2050: niech premier przed Sejmem przedstawi informacje o bezpieczeństwie energetycznym Polski

Wnioskujemy, aby porządek najbliższego posiedzenia Sejmu rozszerzyć o informację premiera nt. bezpieczeństwa energetycznego Polski; w Polsce rozpoczęła się bitwa o węgiel, nie wiadomo, czy Polaków zimą będzie stać na ogrzanie domów - mówili we wtorek politycy Polski 2050.

Na konferencji w Sejmie posłanka Paulina Hennig-Kloska powiedziała, że "rząd błądzi we mgle nie wiedząc skąd zapewnić Polsce surowce energetyczne". "Jeszcze nigdy w Polsce w maju nie rozmawialiśmy o tym, czy będzie nas stać na ciepło zimą (...) czy polskie rodziny, które w 30 procentach ogrzewają swoje domy węglem, a w 40 procentach czerpią ciepło sieciowe również przynajmniej częściowo na węgiel, będzie tak naprawdę stać na ogrzewanie" - mówiła.

Dodała, że dzisiaj przed składami węgla "w zasadzie dochodzi do scen dantejskich, a w Polsce rozpoczęła się bitwa o węgiel". "Cena popularnego ekogroszku już dziś sięgnęła 2,5 tys. zł (za tonę), przypomnę, że zeszłej zimy 1,5 tys. zł było problemem dla wielu polskich rodzin" - mówiła Hennig-Kloska.

"Składamy wniosek, by najbliższe posiedzenie Sejmu uzupełnić o punkt porządku obrad, by premier przedstawił informacje na temat bezpieczeństwa energetycznego Polski, kierujemy taki wniosek do marszałek (Sejmu Elżbiety) Witek" - powiedziała posłanka Polski 2050.

Mówiła, że dziś gdyby Polacy mieli ogrzać średniej wielkości, ocieplony dom do temperatury 20 st. C musieliby zapłacić za to od 7 do 12 tys. zł.

Dodała, że Polacy nie będą w stanie ogrzać swoich domów i dlatego rząd powinien powołać sztab kryzysowy i zaangażować spółki energetyczne w import surowców energetycznych z różnych kierunków.

Poseł Paweł Zalewski ocenił, że "rząd PiS karmił Polaków propagandą, że bezpieczeństwo energetyczne Polski opiera się na węglu". "Okazuje się, że to jest rosyjski węgiel, przez lata rząd dofinansowywał nierentowne kopalnie węgla, nie tylko zaniedbując, ale także przeciwstawiając się czynnie rozwojowi najnowocześniejszych technologii energetycznych opartych na odnawialnych źródłach energii" - powiedział Zalewski.

Dodał, że rząd powinien przedstawić informację jak zagwarantuje Polakom węgiel po przystępnych cenach.

Polska Grupa Górnicza sprzedaje węgiel indywidualnym odbiorcom poprzez swój sklep internetowy. W marcu firma wprowadziła możliwość zakupu przez internet także węgla opałowego luzem i od tego czasu podwoiła miesięczną ilość dostępnego w e-sklepie surowca.

Przedstawiciele spółki przyznają, że popyt na węgiel opałowy wciąż jest olbrzymi - większy od dostępności węgla. Zdarza się też, że strona sklepu internetowego jest niedostępna lub węgla w danym momencie nie da się kupić. PGG zapewnia, iż obecnie firma kieruje do sprzedaży dla klientów indywidualnych cały wyprodukowany węgiel opałowy.

Od 11 marca, kiedy oprócz workowanych ekogroszków w sklepie internetowym można także kupić węgiel opałowy luzem z odbiorem własnym w kopalniach, ok. 30 tys. osób kupiło już 153 tys. ton tego paliwa, przeznaczonego do ogrzewania domów. Ogółem od początku tego roku do połowy maja w sklepie PGG sprzedano ok. 206 tys. ton węgla opałowego.

PGG podkreśla, iż spółce zależy na maksymalnym złagodzeniu rynkowych wstrząsów cenowych dla indywidualnych odbiorców węgla. Dlatego do umów firmy z autoryzowanymi sprzedawcami wprowadzono nowe zapisy o cenach sugerowanych przez producenta.

