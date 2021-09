Polska 2050: proponujemy jednorazowe wsparcie ryczałtowe dla firm dotkniętych stanem wyjątkowym

Proponujemy po ok. 5 tys. zł jednorazowego wsparcia ryczałtowego dla osób i firm działających na obszarach objętych stanem wyjątkowym oraz uproszczenie procedur odszkodowawczych - poinformowali w piątek szefowa koła Polska 2050 Hanna Gill-Piątek i wiceprezes Stowarzyszenia Polsa 2050 Michał Kobosko.

"Stan wyjątkowy owszem zakłada, że dostaje się odszkodowanie, ale odszkodowanie jest za coś, co oni utracili w czasie tego stanu wyjątkowego, a nie jest to rekompensata za utracone przyszłe korzyści" - zaznaczyła Gill-Piątek podczas konferencji prasowej w Sejmie, poświęconej sytuacji firm w strefie objętej stanem wyjątkowym.

Posłanka oświadczyła, że Polska 2050 zaproponuje rozwiązania, które można nazwać tarczą dla przedsiębiorstw, ale też tarczą np. dla gospodarstw agroturystycznych, które są prowadzone na zasadach działalności pozarolniczej.

"Będziemy się bardzo intensywnie domagać, żeby rząd zareagował na to, że nagle bardzo duża ilość osób w pasie przygranicznym zostaje odcięta od dochodu" - podkreśliła.

Gill-Piątek wskazała na konieczność uproszczenia procedur odszkodowawczych, bo obecne uznała za uciążliwe. "Nawet jeżeli w czasie trwania stanu wyjątkowego nastąpi jakaś utrata dla kogoś, to żeby dostać odszkodowanie trzeba się zwrócić do wojewody; teraz wojewoda ma 3 miesiące na rozpatrzeniu tego wniosku, a później ewentualnie jeszcze miesiąc na wypłatę pieniędzy" - zauważyła.

"Te procedury są nierealistyczne wobec dzisiejszych wymagań i potrzeb" - ocenił wiceprezes Stowarzyszenia Polski 2050 Michał Kobosko mówiąc o obowiązującej w Polsce ustawie z listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela.

Kobosko zwrócił uwagę, że chodzi nawet o dziesiątki, setki pracodawców, którzy dają pracę w hotelach, gastronomii, agroturystyce czy przy organizacji ruchu turystycznego. Przekonywał, że potrzebna im będzie szybka, jednorazowa kwota wsparcia ryczałtowego, która mogłaby wynosić ok. 5 tys. zł.

"Naszym postulatem jest przemyślenie i przygotowanie propozycji rozwiązań stałych, stałego odszkodowania, ryczałtu odszkodowawczego, na który mogliby liczyć przedsiębiorcy z tego regionu. Nasi eksperci gospodarczy wyliczali kwotę mniej więcej 5 tys. zł, która mogłaby być jednorazową kwotą wsparcia ryczałtowego" - powiedział.

Zaznaczył, że "każda inna forma wsparcia, indywidualizacja strat i dyskutowanie o tym, kto i ile realnie może stracić, jakie mogą być te utracone korzyści, prowadzi do wielomiesięcznych starań i niejasności". Przekonywał, że "per saldo nie są to kolosalne koszty dla budżetu państwa".

Wiceszef Polski 2050 zaapelował także, by przy urzędach wojewódzkich powstały punkty informacyjne oraz inne, które "realnie pomogą przyspieszyć ubieganie się o odszkodowanie".

Od czwartku w przygranicznym pasie granicznym z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, zaczął obowiązywać stan wyjątkowy. Obejmuje on 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta, wydanego na wniosek Rady Ministrów.

Na obszarze obowiązywania stanu wyjątkowego dorośli muszą nosić przy sobie dokument tożsamości, a uczące się młodzież poniżej 18 lat legitymację szkolną. Obowiązuje również zakaz przebywania na tym obszarze innych osób niż mieszkańcy lub do tego uprawnieni. Zawieszono tam możliwość organizowania zgromadzeń publicznych oraz imprez masowych. Nie można również filmować i fotografować "określonych miejsc, obiektów lub obszarów".

W czwartek na konferencji prasowej wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik mówił o rozwiązaniach odszkodowawcze dla tych, którzy mogą ponieść straty w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Jak zaznaczył, są w polskim systemie prawnym rozwiązania w tym zakresie.

"Uważamy, że one powinny być rozbudowane i razem z Ministerstwem Finansów pracujemy nad tym, żeby dać możliwość rekompensaty poniesionych szkód dla przedsiębiorstw, głównie turystycznych, które funkcjonują wzdłuż naszej wschodniej granicy" - podkreślił Wąsik.

Jak wyjaśnił, to ok. 260 przedsiębiorstw zarejestrowanych, zidentyfikowanych przez wojewodów. "Pracujemy nad tym w taki sposób, żeby ta pomoc była satysfakcjonująca i rzeczywiście rekompensowała poniesione straty" - dodał wiceminister.

