Polska Agencja Inwestycji i Handlu otworzyła biuro w Katowicach

Działalność pierwszego z 12 Regionalnych Biur Handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zainaugurowano w czwartek w Katowicach. Mieszcząca się w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej placówka ma zachęcać lokalne firmy do międzynarodowej ekspansji.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) planuje otwarcie docelowo 12 nowych Regionalnych Biur Handlowych w różnych częściach Polski. Biura powstaną ze współpracy ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi oraz podmiotami z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju.

W czwartek PAIH wraz z inauguracją biura w Katowicach zorganizowała konferencję dla przedsiębiorców z regionu. Na wcześniejszej konferencji prasowej wyjaśniano, że utworzenie sieci Regionalnych Biur Handlowych pozwoli PAIH zbliżyć się do przedsiębiorców, tworząc możliwość lepszego dotarcia do nich z ofertą Agencji. Ma to przyczynić się do pokazania im, gdzie mogą dotrzeć ze swoimi produktami i jaką strategię eksportową obrać.

Piotr Dytko z zarządu PAIH wyjaśniał w czwartek, że Agencja opiera działalność o trzy filary: obsługę zagranicznych i krajowych inwestorów, którzy chcą lokować inwestycje w Polsce, wsparcie dla polskich firm, które chcą zdobywać rynki zagraniczne i promocję polskiej gospodarki.

"Zdecydowaliśmy z zarządem PAIH, że musimy także wyjść bliżej przedsiębiorców: postanowiliśmy otworzyć sieć Regionalnych Biur Handlowych. Do tej pory wsparcie polskich eksporterów odbywało się w oparciu o centralę w Warszawie i 57 zagranicznych biur handlowych rozsianych po całym świecie. Dzisiaj inaugurujemy działalności pierwszego Regionalnego Biura Handlowego" - mówił Dytko.

"Liczymy, że wsparcie PAIH dla przedsiębiorców będzie jeszcze bardziej dostępne, że będziemy mogli docierać z naszą ofertą jeszcze skuteczniej" - dodał członek zarządu PAIH wyjaśniając, że przedsiębiorcy mogą od piątku liczyć na stałą obsługę w specjalnie dostosowanych pomieszczeniach w siedzibie KSSE, w godzinach jej pracy i telefonicznie.

"To consulting w szerokim znaczeniu, np. pomagamy firmom zapoznać się z lokalnym rynkiem. Jeżeli firma, która do nas przychodzi, nie wie jeszcze, na jaki rynek chciałaby eksportować doradzamy, który rynek jest odpowiedni w zależności od produktu czy usługi, które ta firma prezentuje. Ale to także np. organizacja targów, organizacja misji branżowych - prowadzimy regularnie rekrutację na kilkaset w skali roku wydarzeń o charakterze handlowym na całym świecie" - wymieniał Dytko.

"Tych narzędzi jest, więc dość sporo, a te biura mają służyć temu, aby przedsiębiorcy mieli do nich łatwiejszy dostęp" - skonkludował.

Prezes KSSE Janusz Michałek przypomniał, że strefa zdobyła już szereg projektów i inwestycji przy współpracy z PAIH. "Po 30 latach transformacji woj. śląskiego nasi przedsiębiorcy zaczynają zdobywać nie tylko rynki Polski, Europy, ale i całego świata. Ta wspólna inicjatywa regionalnego biura u nas, w siedzibie KSSE, to szansa dla polskich przedsiębiorców, żeby wykorzystać te wszystkie biura międzynarodowe, te kontakty, tą obsługę dla przedsiębiorców, żeby jeszcze im pomóc" - uznał.

"Dla nas to jest wielka szansa mieć takiego partnera zaraz obok siebie i wspólnie walczyć o te projekty z całego świata" - dodał Michałek, akcentując przy tym szczególną potrzebę pomocy w tym zakresie małym i średnim przedsiębiorcom.

Obecny podczas czwartkowej konferencji prasowej wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula mówił, że w tym mieście jest zarejestrowanych 57 tys. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. "Ten potencjał wymaga czasem wsparcia i dodania odwagi, że jesteś już na tyle duży, na tyle silny, na tyle masz dobry produkt, że możesz z nim wyjść z rynku lokalnego na rynek ogólnopolski, europejski, a może globalny" - obrazował.

"Ta odwaga nam jest potrzebna. Naprawdę mamy się, czym pochwalić - działalność KSSE jasno to pokazuje - tylko trzeba zrobić ten krok, czasami nieznany i tego typu instytucje, tego typu wsparcie, jakie ofiaruje Polska Agencja Inwestycji i Handlu, jest bezcenne" - ocenił Sobula.

Regionalne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu mieści się w siedzibie Katowickiej SSE przy ul. Wojewódzkiej 42 w Katowicach.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl