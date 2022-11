Polska Agencja Nadzoru Audytowego: ład korporacyjny ważny, zwłaszcza w trudnych czasach

Chcemy mówić o ładzie korporacyjnym, by wyciągnąć jak najwięcej wniosków, zwłaszcza, że trudne czasy pociągają za sobą różne problemy i afery finansowe - powiedział w czwartek prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego Marcin Obroniecki otwierając konferencję nt. ładu korporacyjnego.

W czwartek odbywa się zorganizowana przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (PANA) konferencja online pod hasłem "Ład korporacyjny 2022. System zasad w erze niepewności". Omawiane są m.in. kwestie związane z rozumieniem zasad ładu korporacyjnego, wdrażaniem dobrych praktyk w spółkach giełdowych, a także rolą audytorów w ładzie korporacyjnym.

"Chcemy mówić o ładzie korporacyjnym, by z punktu widzenia Polski wyciągać jak najwięcej wniosków, szczególnie, że potencjalny kryzys, trudne czasy pociągają za sobą różne problemy i afery finansowe" - powiedział prezes PANA otwierając konferencję.

Wskazał, że dyskusja o ładzie korporacyjnym co jakiś czas powraca nawet w najbardziej rozwiniętych gospodarkach świata, jak Stany Zjednoczone. Przywołał przykład z ostatnich dni - upadku giełdy kryptowalut FTX. "Wprawdzie wszyscy mogą pomyśleć, że branża kryptowalut to inny świat i inne problemy, ale jak czytamy, co się tam wydarzyło, to te problemy z ładem korporacyjnym również miały miejsce. Był problem z nieprzejrzystością działania zarządu, niewystarczającym wnikaniem przez akcjonariuszy, inwestorów w sprawozdania finansowe" - zaznaczył Obroniecki.

Dodał, że podobna sytuacja była kilka lat temu z firmą Theranos, której założycielka twierdziła, że opracowała rewolucyjny test krwi. "Okazało się, że również najbardziej profesjonalni inwestorzy nie zadali pytań o sprawozdania finansowe. Te sprawozdania finansowe nie były praktycznie analizowane pod kątem tego, czy to, co mówią szefowie firmy rzeczywiście ma ręce i nogi" - zauważył prezes PANA.

Konferencja o ładzie korporacyjnym odbywa się po raz drugi. Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) działa na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Agencja sprawuje nadzór nad biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi i samorządem zawodowym biegłych rewidentów. Podlega Ministerstwu Finansów.

Giełda kryptowalut FTX była trzecią pod względem wielkości giełdą handlującą kryptowalutą. W ubiegły piątek FTX Trading Ltd. złożył wniosek o ochronę przed bankructwem w Stanach Zjednoczonych. Przed złożeniem wniosku klienci zwrócili się w ciągu 72 godzin o wycofanie 6 mld dolarów. Media podają, że założyciel Sam Bankman-Fried potajemnie przekazał około 10 mld dol. aktywów klientów z FTX do swojego funduszu inwestycyjnego Alameda Research.

