Polska Agencja Żeglugi Powietrznej szuka kontrolerów ruchu lotniczego

Osoby odporne na stres, z wyobraźnią przestrzenną, podejmujące samodzielnie decyzje mają szansę zostać kontrolerami ruchu lotniczego. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłosiła nabór na to stanowisko; miesięczne wynagrodzenie to nawet kilkadziesiąt tys. zł; zgłoszenia można składać do 9 marca br.

Jak przekazała PAP Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP), ze względu na pandemię koronawirusa, nabór na kontrolera ruchu lotniczego nie był organizowany od dwóch lat.

"Właśnie otworzyła się szansa dla tych, którzy docelowo chcieliby pracować w ośrodkach kontroli w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Gdańsku" - przekazała PAŻP.

Z danych Agencji wynika, że średnio 100 osób na miejsce zgłasza się podczas każdej rekrutacji na kontrolerów ruchu lotniczego. Kandydaci na to stanowisko przechodzą wieloetapową rekrutację, a następnie wielomiesięczne szkolenie, które po zdaniu wszystkich wymaganych egzaminów i zaliczeniu po kolei każdego etapu, zakończy się po prawie dwóch latach. Kurs odbywa się w Warszawie - jedyny w Polsce ośrodek szkolenia cywilnych kontrolerów prowadzi Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

"Kontrolerami chcą być tysiące osób - zostaje kilkanaście" - podkreśla PAŻP.

Jak informuje Agencja, chętni na to stanowisko muszą mieć wykształcenie średnie, znać język angielski w mowie i piśmie, biegle posługiwać się językiem polskim oraz mieć nienaganną dykcję.

"Proces rekrutacji i dalsze szkolenie sprawdzą natomiast predyspozycję do pełnienia zawodu kontrolera ruchu lotniczego, a więc odporność na stres, pracę pod presją, wyobraźnię przestrzenną, logiczne myślenie i umiejętność pracy w grupie, samodzielne podejmowanie decyzji" - wskazuje PAŻP.

Wyszkolenie jednego kontrolera to koszt dla Agencji rzędu 600 tys. - 1 mln zł. Jak zapewnia PAŻP, w trakcie nauki każdy kursant będzie otrzymywał minimalne wynagrodzenie w ramach umowy o pracę.

"Zarobki już pełnoprawnych kontrolerów, to z kolei kwoty od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych brutto miesięcznie, w zależności od stażu i zajmowanego stanowiska operacyjnego" - podała Agencja.

Dyżur kontrolera trwa 7,5 godziny, z czego 5,5 godziny pracownik spędza na stanowisku operacyjnym. Wynika to z obowiązkowych 1-godzinnych przerw po każdych dwóch godzinach pracy operacyjnej. W tym czasie kontrolerzy mają możliwość odpoczynku i regeneracji korzystając np. z basenu, sauny, siłowni, sali gimnastycznej, czy kortów tenisowych.

Jak poinformowała PAŻP, nabór potrwa do 9 marca 2022 roku. Więcej informacji chętni mogą znaleźć w ogłoszeniu na stronie pansa.pl w zakładce kariera.

PAŻP jest jedyną w kraju instytucją szkolącą oraz zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego. Pełnią oni służbę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. PAŻP odpowiada też za zarządzanie polską przestrzenią powietrzną oraz za infrastrukturę lotniczą, którą buduje i rozwija. Sprawuje nadzór m.in. nad systemem radarowym, urządzeniami nawigacji lotniczej, systemami łączności i systemami wspomagającymi lądowanie.

