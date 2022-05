Polska apeluje do KE o wprowadzenie dodatkowego cła na rosyjską ropę i gaz

Od lat ostrzegaliśmy przed uzależnieniem od rosyjskiego gazu i ropy; apelujemy do Komisji Europejskiej o wprowadzenie dodatkowego cła na rosyjską ropę i gaz - powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller.

Komisja Europejska chce, by UE zmobilizowała ok. 300 mld euro, w tym około 72 mld euro w dotacjach i 225 mld euro w pożyczkach, na zmniejszenie swojej zależności energetycznej od Rosji. Szefowa KE Ursula von der Leyen przedstawiła w środę zarys tego planu.

Rzecznik polskiego rządu wyraził zadowolenie, że KE deklaruje środki finansowe na kwestie uniezależnienia się od rosyjskiej ropy i gazu. "Szkoda, że tak późno, bo my ostrzegaliśmy od wielu lat, że uzależnianie się od rosyjskiego gazu i ropy jest bardzo niebezpieczne" - zaznaczył Müller.

W tym kontekście przypomniał, że rząd PiS kilka lat temu podjął decyzję o budowie gazociągu Baltic Pipe, który - jak mówił - w tym roku da nam niezależność od rosyjskiego gazu.

"Dodatkowe środki finansowe, jeżeli rzeczywiście się pojawią, jeżeli rzeczywiście będą to dodatkowe środki, a nie środki przełożone z kieszeni do kieszeni, to będzie to dobra informacja. My wspieramy rozwiązania, które taką dywersyfikację źródeł energii w Europie by wprowadziły" - powiedział.

"Ale tu i teraz apelujemy do Komisji Europejskiej o wprowadzenie dodatkowego cła na rosyjską ropę i gaz. Tak, aby Rosja nie wykorzystywała tego konfliktu zbrojnego, tego zamieszania na arenie międzynarodowej pod kątem cen paliw i nie dzieliła krajów członkowskich na lepsze i gorsze (...) i nie dyktowała różnego rodzaju upustów czy wyższych cen" - dodał.

"Proponujemy z jednej strony albo szybkie embargo w określonym czasie na rosyjską ropę, gaz i węgiel, albo to karne cło, które spowodowałoby, że przedsiębiorcy w UE szybko będą chcieli rezygnować z tych rosyjskich dostaw" - podsumował Müller.

