Polska będzie gościem honorowym na Międzynarodowych Targach Książki LIBER w Madrycie

W Madrycie 4-6 października odbędą się Międzynarodowe Targi Książki LIBER, najważniejsze wydarzenie branży wydawniczej w Hiszpanii i hiszpańskojęzycznej części Ameryki Łacińskiej. W tym roku szczególną rolę odegra na nich Polska, która będzie gościem honorowym.

Targi książki LIBER to najważniejsze wydarzenie branży wydawniczej w Hiszpanii. Odbywają się one co roku na przemian w Barcelonie i w Madrycie. Przedsięwzięcie ma charakter branżowy i skupia wydawców, agentów literackich i innych uczestników hiszpańskojęzycznego rynku wydawniczego, tworząc dla nich przestrzeń na promocję i wymianę handlową. Będzie to 41. edycja wydarzenia organizowana przez IFEMA MADRID.

Udział Polski w targach LIBER w roli gościa honorowego wpisuje się w strategię wzmacniania obecności kraju na rynkach zagranicznych w ramach trzyletniego cyklu. W ubiegłym roku Instytut Książki wziął udział w targach w Barcelonie, na 2024 rok planowane są kolejne inicjatywy utrwalające obecność polskiej literatury w Hiszpanii.

"W październiku 2021 r. pojechaliśmy do Madrytu i zaczęliśmy rozmowy z wydawcami hiszpańskimi, wcześniej uzupełniając je prezentacją nowych trendów polskiej literatury. Efektem tego było zaproszenie Polski jako gościa honorowego do udziału w targach w 2023 r." - powiedział dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski. "Właściwie nigdy nie zdarzyło się, aby jakieś państwo dwa razy w ciągu roku było gościem honorowym" - dodał Jaworowski, odnosząc się do styczniowych Międzynarodowych Targów Książki TIBE w Tajpej, gdzie Polska również wystąpiła w roli gościa honorowego.

Na polskim stoisku na targach LIBER, o powierzchni 120 mkw., którego projekt został przedstawiony na wtorkowym briefingu prasowym, ofertę zaprezentuje ponad 20 różnych polskich wystawców. Architektem polskiego pawilonu jest Jan Strumiłło, a organizatorem polskiej prezentacji jest Instytut Książki.

W programie oprócz twórczości polskich autorów znajdą się wydarzenia kulturalne, spotkania branżowe i debaty poświęcone m.in programom czytelniczym i nowym zjawiskom na rynku książki. Ważnym elementem przedsięwzięcia będą także zagadnienia związane z rozwojem polskiej literatury dziecięcej, która cieszy się dużym zainteresowaniem w Hiszpanii.

"Nasze cele na nadchodzące targi są dwa. Po pierwsze chcielibyśmy widzieć jeszcze więcej nazwisk polskich pisarzy, tłumaczonych i wydawanych w Hiszpanii, znaleźć nowych wydawców i nowych tłumaczy. Zainteresować Hiszpanów nowymi nazwiskami autorów. Drugi cel to zwrócenie uwagi dystrybutorów na książki polskie już widniejące na rynku, aby były chętniej sprowadzane do Hiszpanii. Liczymy również na nawiązanie nowych kontaktów z partnerami z Ameryki Łacińskiej i na wymianę doświadczeń z hiszpańskimi partnerami" - powiedziała kierownik Działu Programów Zagranicznych Instytutu Książki Agnieszka Urbanowska podczas wtorkowego briefingu.

W tym roku pod koniec listopada Instytut Książki weźmie również udział w 37. Międzynarodowych Targach Książki w Guadalajarze. Ich gościem honorowym będzie Unia Europejska.