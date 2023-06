Polska bez KPO? PFR będzie prefinansował projekty

Polski Fundusz Rozwoju będzie wydatkował posiadane środki na prefinansowanie projektów zakwalifikowanych do Krajowego Planu Odbudowy do wyczerpania pełnej puli - mówi w rozmowie z WNP.PL wiceprezes PFR Bartłomiej Pawlak.

Agencja ratingowa Moody's oceniła, że powołanie komisji do spraw badania wpływów rosyjskich pogorszy już napięte relacje na linii Polska-Unia Europejska, co zagraża wypłatom środków przewidzianych w Krajowym Planie Odbudowy.

Do czasu napływu środków europejskich finansowanie planu rozwojowego zapewni Polski Fundusz Rozwoju, który ma do wydania kilkanaście miliardów złotych.

Pieniądze pochodzące z subwencji tarczy antykryzysowej zostaną przeznaczone na prefinansowanie projektów w ramach KPO.

Jeśli nie rozpoczniemy realizacji inwestycji już teraz, może zabraknąć czasu na ich rozliczenie do 2026 roku - mówi Bartłomiej Pawlak, wiceprezes PFR.

W sprawozdaniu rocznym PFR (Polskiego Funduszu Rozwoju) zawarto informacje dotyczące tego, że Fundusz będzie prefinansował wydatki na projekty zakwalifikowane w ramach KPO (Krajowego Planu Odbudowy). Co się za tym kryje?

- W ramach naszych działań obsługi KPO, jako PFR mieliśmy się zająć tylko taką księgową stroną części dotacyjnej, czyli 100 miliardów złotych. Okazało się, że KPO kolejny raz nam odsuwa się w czasie, tak bym to określił kolokwialnie, a my mamy zwroty z tarczy antykryzysowej, z udzielanych przez nas subwencji na poziomie co najmniej kilkunastu miliardów złotych.

Ta subwencja była częściowo zwrotna, na poziomie ponad 30 procent. To wraca od firm na nasze konta, ale warto pamiętać, że to nie są nasze środki, one należą do rządu, który jest ich dysponentem. My nie możemy nimi swobodnie rozporządzać.

Czyli to oznacza, że za wspomnianą deklaracją dotyczącą możliwości finansowania przedsięwzięć, kryje się decyzja polskiego rządu?

- Te pieniądze przeznaczone na wsparcie biznesu w okresie pandemii Covid-19, są pożyczone w tamtym czasie na bardzo korzystnych warunkach.

Ich koszt pozyskania był bardzo niski, to było oprocentowanie na około 1,5 procent, można więc spokojnie powiedzieć, że jest to naprawdę tani pieniądz. Dlatego pozytywnie odpowiedzieliśmy na potrzebę ze strony rządu, żeby prefinansować projekty z KPO. Co to tak naprawdę znaczy?

Podpisaliśmy umowy ze wszystkimi dwunastoma ministerstwami, pod którymi są wnioski projektów składające się na całe KPO i każdy z tych podmiotów może zgłaszać swoje projekty.

PFR będzie wydawał środki aż do wykorzystania posiadanej puli ze zwrotów subwencji

My działamy na zasadzie wydatkowania środków aż do pełnego wyczerpania puli. Powtórzę, taka jest decyzja rządu, a my wypłaty realizujemy w ramach ustaleń i umowy podpisanej z rządem.

Jaki jest zasadniczy cel takiego rozwiązania, związanego z wcześniejszym wydatkowaniem środków?

- Warto pamiętać, że deadline, czyli termin ostateczny na wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy to jest 2026 roku i jeżeli będziemy jeszcze czekać nie wiadomo ile na te pieniądze, to się okaże, że czas na rozliczenie inwestycji będzie na tyle krótki, iż będzie można z nich najwyżej łatać dziury w chodnikach albo w jezdniach.

Żadnego, bardziej strategicznego projektu już się nie zrealizuje. Dlatego uruchomiliśmy te środki i one w zamyśle strony rządowej będą już wchodziły w skład finansowania KPO. Po prostu pieniądze z KPO uzupełnią te już wydatkowane środki. Taki proces uruchomiliśmy i tak to w największym skrócie wygląda.

