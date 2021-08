Polska Bezgotówkowa: ponad 63 proc. terminali zainstalowano w mniejszych miejscowościach

Ponad 63 proc. z ponad 400 tys. terminali płatniczych z Programu Polska Bezgotówkowa trafiło do mniejszych miejscowości, głównie do ośrodków turystycznych - poinformowała we wtorek Fundacja Polska Bezgotówkowa.

Fundacja przekazała, że do końca czerwca 2021 roku w ramach programu zainstalowano ponad 407 tys. terminali do obsługi płatności bezgotówkowych; ponad 63 proc. trafiło do miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców. Jak poinformowano, najwięcej terminali zainstalowano w powiatach: puckim, tatrzańskim i kołobrzeskim.

Fundacja zwraca uwagę, że terminale do płatności bezgotówkowych są coraz częściej instalowane w mniejszych ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich. Pytają o nie już nie tylko mieszkańcy takich ośrodków, ale także i turyści.

"Jako Fundacja chcemy wspierać rozwój cyfryzacji lokalnych społeczności z terenów wiejskich i małych miast. W tym obszarze stawiamy na edukację - zarówno cyfrową, jak i finansową połączoną ze współpracą, szerokim partnerstwem z instytucjami prężnie działającymi w danej okolicy. Blisko 2/3 terminali trafiających do miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców pokazuje, że Polska lokalna w pełni korzysta z możliwości, które daje im obecnie Program Polska Bezgotówkowa" - uważa prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa Grażyna Ciurzyńska.

Według Fundacji cyfryzacja obszarów mniej zurbanizowanych daje m.in. możliwość niwelowania zjawiska białych plam finansowych na mapie Polski, a w konsekwencji wpływa na wzrost gospodarczy regionów. "W miasteczku z szerokim dostępem do internetu można zainstalować terminal płatniczy, dzięki czemu sklep może oferować sprzedaż swoich produktów zarówno na miejscu, jak i wysyłkowo" - podkreślono.

Terminale instalowane w ramach Programu Polska Bezgotówkowa działają już w ponad 15 tys. miejscowości na terenie całej Polski. Najwięcej jest ich w województwach mazowieckim, śląskim, wielkopolskim i małopolskim. Najmniej z kolei w województwach opolskim, lubuskim, świętokrzyskim i podlaskim.

Do programu mogą zgłaszać się małe, średnie i mikropodmioty, które chcą rozpocząć przyjmowanie płatności bezgotówkowych, a w okresie ostatnich 12 miesięcy w swoim punkcie handlowo-usługowym nie akceptowały takiej formy płatności. Uczestnicy programu otrzymają wsparcie ze strony Fundacji polegające na pokryciu kosztów związanych z otrzymaniem terminala do akceptacji kart oraz kosztów obsługi płatności bezgotówkowych przez rok.

Od 1 września 2018 r. program Polska Bezgotówkowa został rozszerzony m.in. o urzędy i instytucje sektora publicznego przyjmujące płatności, a które nie są przedsiębiorcami.

Fundacja Polska Bezgotówkowa została powołana w 2017 r. w związku z porozumieniem zawartym przez Związek Banków Polskich, Ministerstwo Rozwoju, Visa oraz Mastercard.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl