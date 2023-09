Polska buduje silną armię na kredyt. W Grecji było podobnie

Rekordowe w 2024 r. wydatki na obronność sfinansujemy długiem. W komentarzu dla WNP.PL prezes Instytutu Finansów Publicznych Sławomir Dudek ostrzega przez powtórką greckiego scenariusza, w którym brakowało funduszy na pensje żołnierze czy paliwo do czołgów.

Przedstawiciele rządu twierdzą, że polski budżet na 2024 rok jest bezpieczny, a jednym z gwarantów bezpieczeństwa Polaków są rekordowe wydatki na obronę.

Wydatki faktycznie będą rekordowe (158,9 mld zł), ale rekordowo wzrośnie także nasze zadłużenie.

Jak podkreśla Sławomir Dudek z Instytutu Finansów Publicznych, nie ma bezpieczeństwa militarnego bez bezpieczeństwa finansów publicznych. Sam sposób finansowania wydatków na armię też budzi jego obawy.

Jak twierdzi minister finansów Magdalena Rzeczkowska, polski budżet na 2024 rok jest "bezpieczny, bo dotyczy bezpieczeństwa Polaków w trzech kluczowych wymiarach: programów społecznych, zdrowia oraz zwiększenia nakładów na obronność". Podobne zapewnienia płyną od innych członków rządu.

Wydatki na zbrojenia "na papierze" faktycznie imponują. Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu budżetowego, tylko na obronność z samego budżetu państwa będą to środki nie niższe niż 3 proc. PKB (Produkt Krajowy Brutto), a na finansowanie potrzeb obronnych Polski zostaną też przeznaczone dodatkowe nakłady z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Razem wydatki na obronność (wraz z FWSZ) wynieść mają 158,9 mld zł, czyli ok. 4,2 proc. naszego PKB.

To jest kwota, która robi wrażenie na całym świecie - stwierdził prezydent Andrzej Duda podczas otwarcia 31. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Nie ma bezpieczeństwa militarnego bez bezpieczeństwa finansowego. I stabilnej sytuacji społecznej

- Nikt nie będzie podważał, że bezpieczeństwo militarne naszego kraju jest ważne, szczególnie w kontekście otwartej inwazji Rosji na Ukrainę i wrogich jej działań wymierzonych w kraje NATO oraz Unii Europejskiej, a w szczególności w Polskę - zauważa w komentarzu dla WNP.PL prezes Instytutu Finansów Publicznych Sławomir Dudek.

- Nie ma jednak bezpieczeństwa militarnego bez bezpieczeństwa finansowego. Jeśli ktoś tak twierdzi, to uwłacza inteligencji Polaków - podkreśla ekonomista, który od lat specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa finansów publicznych.

By to zobrazować, Dudek przywołuje przykład Grecji.

- Mało kto dzisiaj to pamięta, ale Grecja też bardzo dużo wydawała na zbrojenia, nawet więcej niż 5 proc. PKB. Duża część skumulowanego przez lata olbrzymiego greckiego długu powstała właśnie w ten sposób. Gdy przyszedł światowy kryzys finansowy w 2008 roku, nikt za bardzo nie chciał kupować greckich obligacji. W rezultacie w kraju zaczęło brakować pieniędzy m.in. na paliwo do czołgów czy pensje żołnierzy.

W ten sposób kryzys finansów publicznych podważa możliwości obrony kraju. Powoduje on też inne zagrożenia w zakresie narodowego bezpieczeństwa.

Zdestabilizowane finanse sprawiają, że nasilają się niepokoje społeczne, które mogą wykorzystywać wrogie mocarstwa do poszerzania swoich wpływów. W ten właśnie sposób zwykła działać putinowska Rosja, która od lat stara się destabilizować sytuację także w krajach należących do Unii Europejskiej czy NATO.

Rekordowe wydatki na armię w 2024 roku? Diabeł tkwi w szczegółach

Chwaląc się wydatkami na armię, rząd nie odnosi się do kwestii źródeł finansowania tych spektakularnych zakupów. A wiadomo, że duża część tych pieniędzy będzie pożyczona. W ten sposób finansowany jest Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych - przez Bank Gospodarki Krajowej, z którego na ten cel popłyną dziesiątki miliardów złotych.

Ten fundusz - jak podkreśla Dudek - to typowy przykład, jak kluczowe wydatki państwa wypychane są poza obszar demokratycznej kontroli, tj. poza kontrolą parlamentu. - To ewenement, żeby parlament nie miał kontroli nad wydatkami na zbrojenia. Cywilna kontrola nad armią to przecież jedna z podstaw demokracji - podkreśla Dudek.

Dodatkowo część wydatków na armię rząd finansuje pożyczkami zaciąganymi za granicą. W ten sposób kupiliśmy prawdopodobnie czołgi z Korei. Szczegółów strona polska nie ujawnia, jednak część z nich do Polski dotarła, bo piszą o nich media koreańskie. Według ich ustaleń już wcześniej pożyczyliśmy blisko 40 mld zł i ubiegamy się o kolejną taką pożyczkę.

- Obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego, z których finansujemy FWSZ, to są pożyczki na gorszych warunkach niż w przypadku emisji obligacji państwowych. Dodatkowo pożyczki w obcych walutach, jak te koreańskie, potęgują ryzyko, bo są zależne od wahań walutowych. W ten sposób wpadliśmy w problemy z powodu pożyczek za Gierka - komentuje Dudek.

Rekordowy w 2024 roku będzie także wzrost zadłużenia

Oprócz wydatków na zbrojenia wrażenie może też robić inna rubryka z budżetu. To deficyt (przewaga wydatków nad dochodami), który w 2024 roku ma wynieść jeszcze więcej niż same wydatki na obronę - blisko 165 mld zł, czyli 4,5 proc. PKB.

Deficyt budżetowy wyższy niż 3 proc. PKB oznacza, że Unia Europejska - jak przyznaje sama minister finansów Magdalena Rzeczkowska - może uruchomić wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu.

- Nie może, tylko uruchomi. I to zaraz - jest przekonany Dudek. Co się wtedy stanie? Polska będzie musiała wdrożyć plan naprawczy i szczegółowo raportować wydatki do Komisji Europejskiej. Jeśli się nie dostosuje, KE może ciąć wysyłane do Polski fundusze.

Minister Rzeczkowska zauważa, że ta procedura grozi około 20 krajom UE. Pomija jednak fakt, że my jesteśmy na górze tej niechlubnej tabeli. Naszej pozycji lidera pod względem deficytu zagraża w 2024 roku najprawdopodobniej tylko Rumunia.

Jak zauważa w swoim komentarzu prezes zarządu i główny ekonomista FOR Marcin Zieliński, rząd próbuje relatywizować ten wynik, wskazując też na 7,3 proc. deficytu w 2009 i 7,5 proc. w 2010 roku. Wygodnie dla siebie nie podaje jednak, jak wyglądały wtedy finanse publiczne innych krajów Unii Europejskiej.

"W tamtym czasie przeciętny deficyt w UE wynosił 6 proc. PKB. W przyszłym roku, według prognozy Komisji Europejskiej, ma osiągnąć poziom 2,4 proc. PKB. Oznacza to, że na tle innych krajów UE polskie finanse publiczne są teraz w o wiele gorszej kondycji niż w latach 2009-2010" - ocenia Zieliński.

Całość zadłużenia w 2024 roku ma się zwiększyć o rekordowe 340 mld zł, a "w bezprecedensowy sposób", jak zauważyli ekonomiści Citi Handlowego, wzrosną potrzeby pożyczkowe brutto - do ponad 420 mld zł.

"W praktyce oznacza to znaczny wzrost emisji długu i zapewne konieczność większych emisji na rynkach zagranicznych (w walucie obcej), aby odciążyć rynek krajowy. Co więcej, jeżeli w kolejnych miesiącach nie uda się uruchomić funduszy z KPO (Krajowy Program Odbudowy - budżet zakłada pożyczkę z tego źródła w wysokości 28 mld zł), obciążenie emisjami musiałoby dodatkowo wzrosnąć" – oceniają w swojej analizie ekonomiści Citi Handlowego.

